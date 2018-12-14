Жорди: "В "Барселоне" были бы рады Морате"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба заявил, что он и его партнеры по команды были бы рады принять нападающего "Челси" Альваро Морату.

На днях в испанской прессе появились слухи, что Мората может стать неожиданной трансферной целью чемпионов Ла Лиги на январь. По слухам, "Барселона" не готова сразу выкупить воспитанника "Реала", но может арендовать до конца сезона с последующим выкупом.



Английское издание Daily Mirror добавляет, что "синие" открыты к расставанию с 26-летним испанцем, чей агент уже контактирует с "Барселоной", и Альба был бы рад этому трансферу.



"Мората — это тот игрок, которого я очень ценю, он является игроком топ-уровня уже много лет. В конце концов это клуб должен решить, хотят ли они его пригласить, как и в случае с любым другим игроком".



"Если эти слухи правдивы, мы были бы очень рады ему здесь, как и всем новичкам", — цитирует Альбу Daily Mail.