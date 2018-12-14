Валенсия готов покинуть "Юнайтед" в январе

Капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия открыт к уходу из клуба, не дожидаясь окончания сезона.

Валенсия и главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо находятся не в ладах с безголевого матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" в октябре, когда Антонио, якобы случайно, поставил лайк записи в инстаграме с призывом к увольнению португальца.



Тогда Валенсия извинился перед Моуриньо как публично, так и на тренировочной базе "Юнайтед", но доверие наставника утратил. Последние два месяца 33-летний эквадорец практически не играет, заподозрив, что у него уже нет будущего на "Олд Траффорд".



По информации Daily Mail, на текущей неделе агент Валенсии специально прибыл в Манчестер, чтобы обсудить с "Юнайтед" и самим Антонио варианты дальнейшего развития событий.



Если "Юнайтед" не собирается предлагать Валенсии новый контракт, то для сторон, возможно, будет лучше прекратить сотрудничество уже в январе. Благо к Антонио существует серьезный интерес со стороны "Вест Хэма" и испанских клубов.



Добавим, что Валенсия является главным старожилом команды Моуриньо. Антонио выступает за "дьяволов" после своего перехода из "Уигана" за 16 миллионов фунтов в 2009 году, сыграв за это время 337 матчей.