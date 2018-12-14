Почеттино поддержал Леви насчет нового стадиона

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку президенту клуба Даниэлю Леви, заверив, что тот лишился сна из-за стремления поскорее завершить строительство нового стадиона.

Накануне "шпоры" объявили о переносе запланированного на 13 января матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" — подготовить свою новую 62-тысячную арену к этой дате лондонскому клубу не удается.



В своем официальном заявлении Леви был вынужден в очередной раз извиняться перед фанатами, однако Почеттино считает необходимым поддержать своего босса. Маурисио уверен, что Даниэль делает все возможное.



"Думаю, наш президент сильно страдает, потому что он так устал от работы. Думаю, последние несколько месяцев лишен сна — он старается осчастливить нас, болельщиков, каждого. Но, конечно, это громадный проект".



"Я не думаю, что люди понимают весь масштаб этого проекта и как сложно всем управлять. Мы хотим поскорее туда переехать, и каждый делает для этого все возможное".



"Мы расстроены, что до сих пор там не играем, но я думаю в день, когда переезд все-таки состоится, мы осознаем, насколько масштабен был этот проект и как сложно его было реализовать".



"Более 20 компаний, куча людей трудятся над объектом, и это очень, очень сложно. Поэтому ему нужно почувствовать любовь фанатов и клуба, потому что он так упорно — слишком упорно — трудится, чтобы навсегда оставить это наследие для потомков".



"Думаю, это великолепно. Когда мы будем там играть и сравнивать свой новый стадион с другими стадионами, то будет чувствовать себя такими счастливыми", — цитирует Почеттино Sky Sports.