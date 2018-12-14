Клопп болеет в Чемпионшипе за "Норвич"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что в этом сезоне Чемпионшипа болеет за "Норвич".

Если лучшей командой Премьер-Лиги на данный момент является "Ливерпуль", то во втором английском дивизионе лидерство удерживает "Норвич", тоже возглавляемый немецким специалистом.

Команда Даниэля Фарке, признанного лучшим тренером Чемпионшипа по итогам ноября, на одно очко опережает "Лидс" и претендует на то, чтобы в следующем сезоне выступить в элите. По словам Клоппа, он внимательно следит за успехами "канареек".

"Я знакомлюсь со всеми результатами "Норвича", сразу после матчей "Хаддерсфилда". Я поработал со многими из их игроков".

"Мориц Ляйтнер классно у меня выступал. Марио Вранчич был моим Марио Гетце в "Майнце" — ему было 17, но он играл. Я знаю его тысячу лет, и он сын моего хорошего друга. Марко Штиперман был в составе "Боруссии", когда мы выиграли титул в 2011. Феликс Пасслак считался очень талантливым юниором, наравне с Кристианом Пулишичем", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Норвич, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 08:00

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  1. kolyandr 14.12.2018 08:52 # kolyandr
    суарес тоже очень любил норуидж

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  2. radik86radik 14.12.2018 08:49 # radik86radik
    Елагин тут же поправил - за НОРИДЖ))

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  3. scouser2005 14.12.2018 08:39 # scouser2005
    Канарейки как-то появлялись в АПЛ.. Мне они тоже симпатичны.

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  4. meshuggah 14.12.2018 08:15 # meshuggah
    глор е6аныы

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