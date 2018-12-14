Де Хеа передумал уходить из "Юнайтед"

Давид Де Хеа Давид Де Хеа отбросил мысли о смене клуба, решив остаться в "Манчестер Юнайтед" в статусе самого высокооплачиваемого голкипера мира.

Когда прошлым летом "Реал" завершил свой давний интерес к Де Хеа, укрепив последний рубеж Тибо Куртуа, в Манчестере вздохнули с облечением.

Однако надежды "красных дьяволов" окончательно закрыть вопрос с будущим Давида, заключив новый контракт, не оправдались. По слухам, у Де Хеа появились сомнения, сможет ли он реализовать свои спортивные амбиции, если останется на "Олд Траффорд".

Тем не менее, после нескольких месяцев переговоров "Юнайтед" все-таки удалось совершить прорыв. По информации The Sun, 28-летний испанец уже сообщил друзьям, что находится на пороге согласования нового контракта.

Ожидается, что новая сделка увеличит зарплату Де Хеа до 400 тысяч фунтов в неделю. В данный момент больше в "Юнайтед" получает только нападающий Алексис Санчес.

Добавим, что действующий контракт Де Хеа истекает следующим летом, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Ранее ходили слухи, что в конце сезона ПСЖ может предложить "Юнайтед" 60 млн. фунтов за Давида.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, слухи

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 07:00

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  1. liverpool1892est 14.12.2018 08:01 # liverpool1892est
    Как политическая проститутка Троцкий

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  2. radik86radik 14.12.2018 07:34 # radik86radik
    По информации The Sun))) Это даже более неадекватный источник, чем толстожопый официант))

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