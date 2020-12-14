"Юнайтед" может предложить 100 миллионов фунтов за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" раздумывает над тем, чтобы сделать Калиду Кулабали самым дорогим защитником в мире, предложив за 27-летнего сенегальца около 100 миллионов фунтов в январе.

Как известно, "красные дьяволы" пытались обзавестись центральным защитником топ-уровня еще прошлым летом. Тогда на "Олд Траффорд" сватали Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма", Харри Магуайра из "Лестера" и Джерома Боатенга из "Баварии".



Среди игроков, которых главному тренеру "Юнайтед" Жозе Моуриньо рекомендовал экс-скаут клуба Хавьер Рибалта, значился и Кулибали. По информации Evening Standard, до старта сезона "Наполи" отклонил два предложения "дьяволов" о покупке Калиду.



Начало сезона показало, что "Юнайтед", вероятно, напрасно поскупился на укрепление центра обороны. Игра "дьяволов" в защите не выдерживает никакой критики, а Моуриньо до сих пор не определился с сильнейшим сочетанием игроков, зачастую используя в задней линии номинальных полузащитников.



Теперь Моуриньо хочет, чтобы руководство "Юнайтед" поддержало его в январе и потратилось бы на защитника мирового уровня. Исполнительный директор Эд Вудворд уже заверил Жозе, что у того есть деньги на усиление, одновременно предупредив, что клуб может наложить вето на любой трансфер, как это было летом.



Только сумма в районе 100 млн. фунтов позволит "дьяволам" надеяться на то, что "Наполи" отпустит свою звезду посреди сезона. Руководство "Юнайтед" пока не определилось, стоит ли Кулибали таких денег.



Однако Кулибали — не единственная цель "Юнайтед" по усилению проблемной позиции. Моуриньо и Вудворд имеют определенные виды на Алессио Романьоли из "Милана", Милана Шкриниара из "Интера", а также не исключают возобновление интереса к Алдервейрелду и Магуайру.