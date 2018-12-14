Лакасетт принес "Арсеналу" победу над "Карабахом"

"Арсенал" завершил групповой этап Лиги Европы минимальной победой над "Карабахом" благодаря быстрому голу Александра Лакасетта.

В старте у "канониров" можно было наблюдать девять изменений относительно минимальной победы над "Хаддерсфилдом" в субботу. Впервые в этом сезоне на поле вышел Лоран Косьелни, также вернулся в команду Месут Озил.



"Арсенал" сразу же принялся играть по-хозяйски и уже на 16-й минуте открыл счет. Озил нашел передачей Александра Лакасетта на правом краю штрафной, а француз легко оторвался от опекуна и с острого угла поразил ворота — 1:0.



В дальнейшем "Карабах" выглядел командой манекенов, что весьма расслабило "канониров". Подопечные Унаи Эмери уверенно держали мяч, но атаковали с явной ленцой.



Второй тайм прошел безсобытийно, если не считать отмененный гол Эдди Нкетиа, а также убийственный момент юниора хозяев Букайо Сака.



"Арсенал" победил, практически не напрягаясь, хотя один гол — слишком мало для такого рода матча. "Канониры" выходят из группы с первого места и теперь вместе с "Челси" ожидают жеребьевки плей-офф.



"Арсенал" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (1:0)



Гол: Лакасетт 16.



"Арсенал": Мартинес, Дженкинсон, Папастатопулос, Косьелни (Монреаль 72), Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Уиллок, Нкетиа, Озил (Гилмор 83), Сака, Лакасетт (Мэдли 63).