Лакасетт принес "Арсеналу" победу над "Карабахом"
"Арсенал" завершил групповой этап Лиги Европы минимальной победой над "Карабахом" благодаря быстрому голу Александра Лакасетта.
В старте у "канониров" можно было наблюдать девять изменений относительно минимальной победы над "Хаддерсфилдом" в субботу. Впервые в этом сезоне на поле вышел Лоран Косьелни, также вернулся в команду Месут Озил.
"Арсенал" сразу же принялся играть по-хозяйски и уже на 16-й минуте открыл счет. Озил нашел передачей Александра Лакасетта на правом краю штрафной, а француз легко оторвался от опекуна и с острого угла поразил ворота — 1:0.
В дальнейшем "Карабах" выглядел командой манекенов, что весьма расслабило "канониров". Подопечные Унаи Эмери уверенно держали мяч, но атаковали с явной ленцой.
Второй тайм прошел безсобытийно, если не считать отмененный гол Эдди Нкетиа, а также убийственный момент юниора хозяев Букайо Сака.
"Арсенал" победил, практически не напрягаясь, хотя один гол — слишком мало для такого рода матча. "Канониры" выходят из группы с первого места и теперь вместе с "Челси" ожидают жеребьевки плей-офф.
"Арсенал" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (1:0)
Гол: Лакасетт 16.
"Арсенал": Мартинес, Дженкинсон, Папастатопулос, Косьелни (Монреаль 72), Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Уиллок, Нкетиа, Озил (Гилмор 83), Сака, Лакасетт (Мэдли 63).
14.12.2018 01:00
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еСЛИ БЫ СЕЙЧАС ИГРАЛИ НА хАЙБЕРИ БЫЛИ БЫ ДАЖЕ КРУТЫМ КЛУБОМ
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Челси в глубоком кризисе, уход Косты, приход бакайоки и прочего шлака:
-разгром Карабаха резервом 6-0
Аснл на пике с новым тренером, яркой игрой и надеждами на чемпик:
еле один мяч вкатили на эмирейтс.
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Арсенал, прекрати !
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