Лакасетт принес "Арсеналу" победу над "Карабахом"

Александр Лакасетт "Арсенал" завершил групповой этап Лиги Европы минимальной победой над "Карабахом" благодаря быстрому голу Александра Лакасетта.

В старте у "канониров" можно было наблюдать девять изменений относительно минимальной победы над "Хаддерсфилдом" в субботу. Впервые в этом сезоне на поле вышел Лоран Косьелни, также вернулся в команду Месут Озил.

"Арсенал" сразу же принялся играть по-хозяйски и уже на 16-й минуте открыл счет. Озил нашел передачей Александра Лакасетта на правом краю штрафной, а француз легко оторвался от опекуна и с острого угла поразил ворота — 1:0.

В дальнейшем "Карабах" выглядел командой манекенов, что весьма расслабило "канониров". Подопечные Унаи Эмери уверенно держали мяч, но атаковали с явной ленцой.

Второй тайм прошел безсобытийно, если не считать отмененный гол Эдди Нкетиа, а также убийственный момент юниора хозяев Букайо Сака.

"Арсенал" победил, практически не напрягаясь, хотя один гол — слишком мало для такого рода матча. "Канониры" выходят из группы с первого места и теперь вместе с "Челси" ожидают жеребьевки плей-офф.

"Арсенал" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (1:0)

Гол: Лакасетт 16.

"Арсенал": Мартинес, Дженкинсон, Папастатопулос, Косьелни (Монреаль 72), Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Уиллок, Нкетиа, Озил (Гилмор 83), Сака, Лакасетт (Мэдли 63).


Метки Арсенал, Карабах, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.12.2018 01:00

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  1. rentv 14.12.2018 01:22 # rentv
    еСЛИ БЫ СЕЙЧАС ИГРАЛИ НА хАЙБЕРИ БЫЛИ БЫ ДАЖЕ КРУТЫМ КЛУБОМ

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  2. ry-l 14.12.2018 01:13 # ry-l
    Челси в глубоком кризисе, уход Косты, приход бакайоки и прочего шлака:
    -разгром Карабаха резервом 6-0

    Аснл на пике с новым тренером, яркой игрой и надеждами на чемпик:
    еле один мяч вкатили на эмирейтс.

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  3. reams 14.12.2018 01:00 # reams
    Арсенал, прекрати !

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