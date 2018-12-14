"Челси" раскритиковал своих фанатов за антисемитскую песню

"Челси" подверг критике своих болельщиков, которые исполнили песню антисемитского характера в выездном матче Лиги Европы против "Види".

Последние дни английский футбол сотрясаем скандалом вокруг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который был оскорблен на расовой почве фанатом "Челси" во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



Тот инцидент, после которого лондонский клуб запретил посещать свои матчи четырем болельщикам, стал уроком не для каждого, потому что во время заключительного поединка группового этапа Лиги Европы приехавшие в Венгрию фанаты "синих" затянули антисемитскую песню, адресованную конкурентам из "Тоттенхэма".



"Челси" немедленно отреагировал на случившееся, подвергнув критике очередное проявление расизма со стороны своих поклонников. Как сообщает Sky Sports, УЕФА также обратил на это внимание и после изучения отчета рефери и своих делегатов решит вопрос об открытии дисциплинарного дела.