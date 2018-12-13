"Челси" сыграл вничью с "Види" и потерял с травмой Морату
"Челси" завершил групповой этап Лиги Европы ничейным результатом в гостях у "Вили" — 2:2.
Относительно победы 2:0 над "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Маурицио Сарри произвел 10 изменений в стартовом составе — уцелел лишь Виллиан.
"Челси" сразу же наладил уверенный контроль над мячом, но перепасовывался на отдалении от ворот, не создавая угрозы. Однако первое же попадание гостей в створ оказалось результативным. Это Виллиан на 30-й минуте великолепно обвел стенку со штрафного — 0:1.
Ответ "Види" последовал практически сразу. Итан Ампаду, обороняя свои ворота при розыгрыше углового, поддался давлению и совершил автогол — 1:1.
Хозяева могли отправиться на перерыв, ведя в счете, однако в самой концовке тайма голкипер "синих" Вилли Кабальеро совершил классный сейв, выловив мяч из угла ворот.
В начале второго тайма "Види" все-таки вышел вперед. Это Лоик Него пробил с лету после хорошей передачи партнера — 2:1. Кабальеро оказался бессилен спасти свою команду.
В дальнейшем "синие" пытались уйти от поражения, но получалось неважно. Равновесие было восстановлено лишь на 75-й минуте, когда Оливье Жиру, заменивший получившего травму Альваро Морату, в стиле Виллиана исполнил штрафной — 2:2.
"Челси" избежал поражения, но на победу так и не наиграл. В составе "синих" было достаточно классных игроков, но с мотивацией на этот ничего не значащий матч у них возникли явные проблемы. Еще одной ложкой дегтя стала травма колена Мораты.
"Види" (Венгрия) — "Челси" (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Ампаду 32 (авт), Него 56 — Виллиан 30, Жиру 75.
"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Ампаду, Палмери, Фабрегас, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Мората (Жиру 45), Виллиан (Педро 56).
13.12.2018 22:55
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Потерял или приобрёл? Опять отскок щленщей.
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Ёзиль гп!
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травму Мораты стоит расценивать как усиление
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Жаль Морату вроде бы оживал! Теперь опять травма здоровья! А так игра разминочная пофик как счёт...
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Нет худа без добра.
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чих уже и в резерв не попадает, хех, а у пенсов сча бы играл в основке на изичах
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Чё там с Моратой, серьёзно? Неужели такой ужасный вояж в АПЛ будет у него. Вот теперь реально жалко парня, вне зависимости какой он игрок.
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Челси види 3-1
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Если бога нет, то почему сломался Марата?
Шах и мат, атеисты
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