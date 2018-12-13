"Челси" сыграл вничью с "Види" и потерял с травмой Морату

Рубен Лофтус-Чик и Оливье Жиру "Челси" завершил групповой этап Лиги Европы ничейным результатом в гостях у "Вили" — 2:2.

Относительно победы 2:0 над "Манчестер Сити" главный тренер "синих" Маурицио Сарри произвел 10 изменений в стартовом составе — уцелел лишь Виллиан.

"Челси" сразу же наладил уверенный контроль над мячом, но перепасовывался на отдалении от ворот, не создавая угрозы. Однако первое же попадание гостей в створ оказалось результативным. Это Виллиан на 30-й минуте великолепно обвел стенку со штрафного — 0:1.

Ответ "Види" последовал практически сразу. Итан Ампаду, обороняя свои ворота при розыгрыше углового, поддался давлению и совершил автогол — 1:1.

Хозяева могли отправиться на перерыв, ведя в счете, однако в самой концовке тайма голкипер "синих" Вилли Кабальеро совершил классный сейв, выловив мяч из угла ворот.

В начале второго тайма "Види" все-таки вышел вперед. Это Лоик Него пробил с лету после хорошей передачи партнера — 2:1. Кабальеро оказался бессилен спасти свою команду.

В дальнейшем "синие" пытались уйти от поражения, но получалось неважно. Равновесие было восстановлено лишь на 75-й минуте, когда Оливье Жиру, заменивший получившего травму Альваро Морату, в стиле Виллиана исполнил штрафной — 2:2.

"Челси" избежал поражения, но на победу так и не наиграл. В составе "синих" было достаточно классных игроков, но с мотивацией на этот ничего не значащий матч у них возникли явные проблемы. Еще одной ложкой дегтя стала травма колена Мораты.

"Види" (Венгрия) — "Челси" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Ампаду 32 (авт), Него 56 — Виллиан 30, Жиру 75.

"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Кристенсен, Ампаду, Палмери, Фабрегас, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Мората (Жиру 45), Виллиан (Педро 56).


Метки Види, Лига Европы, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 22:55

Количество просмотров Просмотров: 888

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 13.12.2018 23:24 # slash-lfc
    Потерял или приобрёл? Опять отскок щленщей.

    (ответить)

  2. reams 13.12.2018 23:20 # reams
    Ёзиль гп!

    (ответить)

  3. wolfsmensch 13.12.2018 23:17 # wolfsmensch
    травму Мораты стоит расценивать как усиление

    (ответить)

  4. chelsiukpro 13.12.2018 23:08 # chelsiukpro
    Жаль Морату вроде бы оживал! Теперь опять травма здоровья! А так игра разминочная пофик как счёт...

    (ответить)

  5. mata-hazard 13.12.2018 23:06 # mata-hazard
    Нет худа без добра.

    (ответить)

  6. reams 13.12.2018 23:03 # reams
    чих уже и в резерв не попадает, хех, а у пенсов сча бы играл в основке на изичах

    (ответить)

  7. sausage 13.12.2018 23:01 # sausage
    Чё там с Моратой, серьёзно? Неужели такой ужасный вояж в АПЛ будет у него. Вот теперь реально жалко парня, вне зависимости какой он игрок.

    (ответить)

  8. chebrec 13.12.2018 22:58 # chebrec
    Челси види 3-1

    (ответить)

  9. ry-l 13.12.2018 22:55 # ry-l
    Если бога нет, то почему сломался Марата?

    Шах и мат, атеисты

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: