Канчельскис советует Моуриньо уйти из "Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис посоветовал Жозе Моуриньо покинуть пост главного тренера "красных дьяволов" в конце сезона и отдохнуть год от футбола.

В этом сезоне Моуриньо находится под громадным давлением, а вокруг команды явно ощущается негативная атмосфера, которой Жозе всячески способствует, открыто критикуя своих подопечных.



Канчельскис считает, что Моуриньо просто по своему стилю не подходит "Юнайтед", и для всех будет лучше прекратить это сотрудничество по окончании сезона.



"Я не думаю, что Моуриньо когда-либо будет обладать полной поддержкой в "Манчестер Юнайтед", потому что он не играет в правильный для них футбол, и это скорее всего будет стоить ему работы. Он известен оборонительным стилем футбола, а болельщикам "Юнайтед" сложно под это подстроиться после двух десятилетий созерцания атакующего футбола Фергюсона".



"Моуриньо счастлив удерживать счет 1:0, и такие матчи скучно смотреть. Он не собирается менять свой стиль, поэтому я думаю, для него будет лучше покинуть "Манчестер Юнайтед" в конце сезона".



"Моуриньо нужно отойти на год от футбола. Он вымещает свою ярость на игроках, болельщиках и медиа, из-за чего каждому становится некомфортно. Он отличный тренер, и я думаю, небольшой перерыв от игры позволит ему вернуться в следующей роли сильнее и свежее".



"Моуриньо потерял контроль над большими игроками в "Юнайтед" и потерял их уважение. Погба, Де Хеа и Лукаку очевидным образом не чувствуют себя счастливыми, и я не думаю, что они как-либо контактируют с Моуриньо за пределами поля. Он должен всех делать счастливыми, а это именно те игроки, которые способны вернуть "Юнайтед" в число претендентов на титул, поэтому он не может позволить, чтобы они утратили концентрацию".



"Кто может заменить Моуриньо? Анчелотти и Почеттино смогли бы выжать максимум из этого состава "Юнайтед". "Юнайтед" следует ориентироваться на одного из них, когда Моуриньо уйдет. Очевидно, они не заменили Фергюсона и ту династию, что он выстроил в клубе. Думаю, Почеттино или Анчелотти заставили бы снова считаться с "Юнайтед", — сообщил Канчельскис Bwin.