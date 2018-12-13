"Вест Хэму" доплатит 250 тыс. фунтов за увеличение вместимости Лондонского стадиона
Расширение вместимости Лондонского стадиона до 60 тысяч зрителей обойдется "Вест Хэму" в 250 тысяч фунтов в год.
Как известно, Лондонский стадион находится у "молотобойцев" в долгосрочной аренде, но не принадлежит им, что накладывает определенные ограничения. Например, предельная вместимость арены по этому соглашению ограничена 57 тыс. зрителей.
О том, что "Вест Хэм" договорился об увеличении этого порога с государственной компанией LLDC, являющейся собственном стадиона, стало известно еще в прошлом месяце, а сегодня этому последовало подтверждение.
Как сообщает Evening Standard, теперь команда Мануэля Пеллегрини сможет собирать на своих домашних матчах до 60 тыс. зрителей, и это позволит клубу дополнительно зарабатывать около 1.2 млн. фунтов каждый сезон.
Эта сумма с лихвой перекроет повышение арендой планы на 250 тыс. фунтов — или на 10 тыс. фунтов за каждый матч. Таким образом, теперь пользование Лондонского стадиона будет обходиться "молотобойцам" в 3.25 млн. фунтов ежегодно.
Также "Вест Хэм" договорился с собственником стадиона о замене покрытия зеленого цвета, обрамляющего футбольное поле. Игроки нередко путали эта покрытие с продолжением газона, и теперь клуб потратит 380 тыс. фунтов на его замену.
13.12.2018 21:00
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олимпийский ещё хуже Эрирейтс в плане атмосферы. Сраный унитаз, который вообще не отражает дух английского футбола и ВХ. Насколько атмосферней смотрелся предыдущий стадион словами не описать. А теперь полное гавнище
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