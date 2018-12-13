"Вест Хэму" доплатит 250 тыс. фунтов за увеличение вместимости Лондонского стадиона

Расширение вместимости Лондонского стадиона до 60 тысяч зрителей обойдется "Вест Хэму" в 250 тысяч фунтов в год.

Как известно, Лондонский стадион находится у "молотобойцев" в долгосрочной аренде, но не принадлежит им, что накладывает определенные ограничения. Например, предельная вместимость арены по этому соглашению ограничена 57 тыс. зрителей.



О том, что "Вест Хэм" договорился об увеличении этого порога с государственной компанией LLDC, являющейся собственном стадиона, стало известно еще в прошлом месяце, а сегодня этому последовало подтверждение.



Как сообщает Evening Standard, теперь команда Мануэля Пеллегрини сможет собирать на своих домашних матчах до 60 тыс. зрителей, и это позволит клубу дополнительно зарабатывать около 1.2 млн. фунтов каждый сезон.



Эта сумма с лихвой перекроет повышение арендой планы на 250 тыс. фунтов — или на 10 тыс. фунтов за каждый матч. Таким образом, теперь пользование Лондонского стадиона будет обходиться "молотобойцам" в 3.25 млн. фунтов ежегодно.



Также "Вест Хэм" договорился с собственником стадиона о замене покрытия зеленого цвета, обрамляющего футбольное поле. Игроки нередко путали эта покрытие с продолжением газона, и теперь клуб потратит 380 тыс. фунтов на его замену.