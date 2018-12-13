Почеттино не рад, что люди не видят в "Тоттенхэме" претендента на титул

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не рад распространенному мнению, что шансы на чемпионство в Премьер-Лиге в этом сезоне имеют только "Ливерпуль" и Манчестер Сити".

После 16 туров таблицу Премьер-Лиги с 42 очками возглавляет "Ливерпуль", а всего в одном очке позади находится "Сити". Отставание "шпор" от вершины составляет пять баллов, но немногие воспринимают команду Почеттино как реального претендента на титул, и это печалит Маурисио.



"Мы в гонке и занимаем хорошую позицию, но люди смотрят на это по-другому".



"Восприятие людей и медиа таково, что только "Манчестер Сити" или "Ливерпуль" могут выиграть титул — не мы. Я не рад этому восприятию и не считаю его правильным".



"Когда речь заходит об участниках чемпионской гонки, называются "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Юнайтед", "Арсенал" — но только не "Тоттенхэм", хотя мы здесь, мы очень хорошо сражаемся и играем великолепно. Но люди воспринимают это по-другому", — цитирует Почеттино Sky Sports.