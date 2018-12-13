Клопп может изменить свои планы на январское окно
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может пересмотреть свои планы на январь из-за потери с травмами двух защитников.
Напомним, на прошлой неделе в матче против "Бернли" Джо Гомес получил перелом ноги, а в минувший вторник против "Наполи" Жоэль Матип сломал ключицу. Оба игрока выбыли из строя на полтора месяца и теперь пропустят самым насыщенный отрезок сезона.
Эти потери создают значительное напряжение в центре обороны лидеров Премьер-Лиги. Теперь среди профильных центральных защитников у главного тренера "красных" Юргена Клоппа остались лишь Виргил Ван Дейк и Деян Ловрен.
Наиболее вероятным кандидатом на временный перевод в центр обороны является Фабиньо. Также здесь могут сыграть Джорджиньо Вейналдум и воспитанники академии "Ливерпуля" Конор Мастерсон и Джордж Джонстон.
Впрочем, Liverpool Echo не исключает, что для повышения своих шансов на успех в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов Клопп выйдет на трансферный рынок в январе ради защитника, хотя ранее Юрген говорил, что не планирует покупать посреди сезона.
До возобновления трансферного окна остается еще более двух недель, и этот период покажет Клоппу, насколько он нуждается еще в одном защитнике.
13.12.2018 19:00
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Забыли про Филлипса, хотя мне он не очень понравился в предсезонке, частенько проваливался в выборе позиции, проигрывал единоборства, вообщем не тянет в основу..
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дай шанс воспитанникам! или они белые, потому играть не будут?
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в аренду взять на полсезона кого-нть, можно середнячка, как колкера несколько лет назад. лучше своим ребятам, типа гомеза, давать развиваться
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Кэхилла халявного можно. Но перспективы на следующий сезон в Ливерпуле для него нет.
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Арендовать разве что кого-нибудь.
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Что бы кого нибудь купить, надо кого-то продать. Кого-то тупорылого. И немного хорватского.
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Клавана пусть вернет
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