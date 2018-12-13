Клопп может изменить свои планы на январское окно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может пересмотреть свои планы на январь из-за потери с травмами двух защитников.

Напомним, на прошлой неделе в матче против "Бернли" Джо Гомес получил перелом ноги, а в минувший вторник против "Наполи" Жоэль Матип сломал ключицу. Оба игрока выбыли из строя на полтора месяца и теперь пропустят самым насыщенный отрезок сезона.



Эти потери создают значительное напряжение в центре обороны лидеров Премьер-Лиги. Теперь среди профильных центральных защитников у главного тренера "красных" Юргена Клоппа остались лишь Виргил Ван Дейк и Деян Ловрен.



Наиболее вероятным кандидатом на временный перевод в центр обороны является Фабиньо. Также здесь могут сыграть Джорджиньо Вейналдум и воспитанники академии "Ливерпуля" Конор Мастерсон и Джордж Джонстон.



Впрочем, Liverpool Echo не исключает, что для повышения своих шансов на успех в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов Клопп выйдет на трансферный рынок в январе ради защитника, хотя ранее Юрген говорил, что не планирует покупать посреди сезона.



До возобновления трансферного окна остается еще более двух недель, и этот период покажет Клоппу, насколько он нуждается еще в одном защитнике.