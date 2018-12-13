Клопп может изменить свои планы на январское окно

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может пересмотреть свои планы на январь из-за потери с травмами двух защитников.

Напомним, на прошлой неделе в матче против "Бернли" Джо Гомес получил перелом ноги, а в минувший вторник против "Наполи" Жоэль Матип сломал ключицу. Оба игрока выбыли из строя на полтора месяца и теперь пропустят самым насыщенный отрезок сезона.

Эти потери создают значительное напряжение в центре обороны лидеров Премьер-Лиги. Теперь среди профильных центральных защитников у главного тренера "красных" Юргена Клоппа остались лишь Виргил Ван Дейк и Деян Ловрен.

Наиболее вероятным кандидатом на временный перевод в центр обороны является Фабиньо. Также здесь могут сыграть Джорджиньо Вейналдум и воспитанники академии "Ливерпуля" Конор Мастерсон и Джордж Джонстон.

Впрочем, Liverpool Echo не исключает, что для повышения своих шансов на успех в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов Клопп выйдет на трансферный рынок в январе ради защитника, хотя ранее Юрген говорил, что не планирует покупать посреди сезона.

До возобновления трансферного окна остается еще более двух недель, и этот период покажет Клоппу, насколько он нуждается еще в одном защитнике.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 13.12.2018 20:12 # girasimus
    Забыли про Филлипса, хотя мне он не очень понравился в предсезонке, частенько проваливался в выборе позиции, проигрывал единоборства, вообщем не тянет в основу..

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  2. wolfsmensch 13.12.2018 20:12 # wolfsmensch
    дай шанс воспитанникам! или они белые, потому играть не будут?

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  3. liverfun 13.12.2018 20:04 # liverfun
    в аренду взять на полсезона кого-нть, можно середнячка, как колкера несколько лет назад. лучше своим ребятам, типа гомеза, давать развиваться

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  4. sausage 13.12.2018 19:59 # sausage
    Кэхилла халявного можно. Но перспективы на следующий сезон в Ливерпуле для него нет.

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  5. fascll 13.12.2018 19:50 # fascll
    Арендовать разве что кого-нибудь.

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  6. gerrard08 13.12.2018 19:25 # gerrard08
    Что бы кого нибудь купить, надо кого-то продать. Кого-то тупорылого. И немного хорватского.

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  7. wolfsmensch 13.12.2018 19:14 # wolfsmensch
    Клавана пусть вернет

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