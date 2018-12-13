Возвращение Уилшира снова откладывается

Возвращение полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира на футбольное было было вновь отложено из-за проблем с лодыжкой.

Перебравшись к "молотобойцам" прошлым летом из "Арсенала", Уилшир начал сезон в качестве игрока стартового состава, однако уже в сентябре хронические проблемы с лодыжкой вернулись.



Тогда в лодыжке у Джека разболтался шуруп от предыдущей операции, став источником боли. После небольшой хирургической процедуры доктора надеялись поставить 26-летнего англичанина на ноги в течение шести недель, однако этот прогноз не сбылся.



Вернувшись в строй с опозданием, Уилшир сыграл пять минут против "Ньюкасла" в начале декабря, после чего вернулся в лазарет. Теперь лондонцы уже даже не берутся называть каких-либо сроков.



"Джек продолжает лечить свою лодыжку и не примет участия в матче с "Фулхэмом", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Evening Standard.