Флетчер: "Юнайтед" нужен свой Ван Дейк"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер считает, что "красным дьяволам" нужен явный лидер в линию обороны — наподобие Виргила Ван Дейка в "Ливерпуле".

В этом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо неустанно тасует линию обороты и до сих пор не определился с парой основных центральных защитников.



В матче Лиги Чемпионов против "Валенсии" Моуриньо впервые за долгое время доверился с первых минут Эрику Байи, связку с которым составил Фил Джонс, в итоге ставший виновником обоих пропущенных голов и, как следствие, поражения со счетом 2:1. После фиаско своего бывшего одноклубника Флетчер обозначил проблему "Юнайтед".



"Нет никаких сомнений, что у "Манчестер Юнайтед" способные защитники, но им нужен главарь — лидер, который сможет повести их за собой".



"Им нужен центральный защитник топ-уровня вроде Виргила Ван Дейка, который ускорил прогресс других игроков в "Ливерпуле". Когда его нет на поле, к их обороне возникают вопросы. Это разница, которую может делать центральный защитник топ-уровня", — сообщил Флетчер BBC.