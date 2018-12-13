Мартин Гленн покидает пост главы FA

FA объявила об уходе Мартина Гленна с поста исполнительного директора организации по окончании этого сезона.

Гленн трудился на благо Ассоциации с 2015 года и за это время добился немалых успехов. Сборные Англии U-17 и U-20 выиграли Чемпионаты Мира среди своих сверстников, команда U-19 отпраздновала победу на Чемпионате Евро.



Кроме того, первая сборная Англии достигла полуфинала Чемпионата Мира на мундиале в России минувшим летом. На такой же стадии остановилась женская национальная команда в 2015.



Также Гленн тесно работал в сотрудничестве с Премьер-Лигой, добившись того, что уже со следующего сезона у клубов высшего английского дивизиона появятся зимние каникулы.



Однако были у Гленна и свои неудачи. Например, назначение главным тренером сборной Англии Сэма Эллардайса, который успел провести один матч, после чего с позором покинул свою должность из-за коррупционного скандала.



Последний крупный провал Мартина — несостоявшаяся продажа "Уэмбли" владельцу "Фулхэма" Шахиду Хану. Эта инициатива буквально расколола FA, и в последний момент данный вопрос был снят с голосования совета Ассоциации.



И вот сегодня Гленн выпустил официальное заявление о своем предстоящем уходе. По словам Мартина, он "добился почти всего, за чем приходил". FA уже приступила к поискам нового руководителя.