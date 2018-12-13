Венгер рекомендует Зидану отправиться в Англию

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рекомендовал своему соотечественнику Зинедину Зидану продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Зидан находится без работы с конца прошлого сезона, когда он привел "Реал" к третьей кряду победе в Лиге Чемпионов, а спустя считанные дни покинул тренерский мостик Королевского клуба.



Зинедин и по сей день остается фаворитом букмекеров на роль сменщика Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед". По мнению Венгера, переезд в Англию стал бы логичным продолжением карьеры экс-игрока сборной Франции.



"Да, почему нет? Если в наши дни ты хочешь работать на самом высоком уровне, это должна быть Англия".



"Однако существует так много неопределенносей в связи с Brexit, и главная неопределенность состоит в том, сохранит ли Премьер-Лига доминирующее положение в плане финансов? Скоро узнаем".



"Англия — единственная страна, где шесть клубов могут сражаться за победу в чемпионате. В большинстве других стран ты в декабре можешь сказать, кто выиграет чемпионат. В некоторых же странах, вроде Франции, ты можешь назвать будущего чемпиона уже в сентябре", — сообщил Венгер beIN Sports.