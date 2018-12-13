Сарри признал, что Кэхиллу будет лучше уйти из "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признал, что защитнику Гари Кэхиллу, вероятно, придется сменить клуб, чтобы обрести регулярную игровую практику.

В этом сезоне Премьер-Лиги 32-летний капитан "синих" отметился лишь единственным появлением на замену, совершенно не выдерживая конкуренции с Давидом Луисом и Антонио Рюдигером.



И хотя контракт Кэхилла истекает уже в конце сезона, ожидается, что клуб пойдет навстречу преданному игроку и позволит тому беспрепятственно покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе.



Накануне матча Лиги Европы против "Види" Сарри намекнул, что смена клуба — единственный выход для Кэхилла, потому что Гари — защитник не того типа, что нужны Маурицио.



"Я очень его уважаю, потому что он выиграл все с этим клубом. Но я должен делать свою работу. Каждый матч мне приходится делать выбор. На мой взгляд, он не заслуживает быть игроком скамейки".



"Может быть, он лучший по игре в штрафной площади, но наши защитники должны совершать 100 или 110 передач за матч, поэтому я нуждаюсь в очень техничных защитниках".



"Уйдет ли Кэхилл в январе? Это не мое решение, это зависит от него самого и от клуба", — цитирует Сарри Goal.