Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

Месут Озил и Лоран Косьелни В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сразившись с "Види" и "Карабахом", соответственно.

ВИДИ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция

"Челси" уже решил все свои вопросы на групповом этапе, но если Маурицио Сарри хочет быть перфекционистом, то должен заставить свою команду выиграть шестой матч из шести. "Види", уступивший во втором туре на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0, все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого должен избежать поражения.

- Прежде "Види" лишь однажды принимал на свое поле английскую команду, уступив 0:1 "Манчестер Юнайтед" в розыгрыше Кубка УЕФА 1984/85.

- "Челси" выиграл первый матч с "Види", нанеся в четыре раза больше ударов, чем соперник (28-7).

- "Челси" выиграл все восемь последних матчей в Лиге Европы, свое последнее поражение в турнире потерпев еще в 1/4 финала в 2013 году.

- "Челси" является лучшей командой Лиги Европы по точности передач (90.9%), владению мячом (70%), количеству пасов (665) и количеству ударов (118), но по соотношению ударов к голам есть 35 коллективов лучше "синих".

"Челси" оставил дома ряд основных игроков, включая Кепу Аррисабалагу, Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэту, Нголо Канте и Эдена Азара. Свой шанс должны получить резервисты вроде Итана Ампаду и Каллума Хадсон-Одои.

АРСЕНАЛ — КАРАБАХ 23:00

Как и "Челси", "Арсенал" тоже досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места группы. Этот матч даст старту отрезка, когда "канониры" сыграют четырежды в течение 10 дней, поэтому для Унаи Эмери важнее всего правильно распределить силы.

- "Арсенал" выиграл первый матч с "Карабахом" 0:3, забив три гола четырьмя ударами в створ.

- "Карабах" проиграл все пять своих встреч с английскими командами с общим счетом 17:1.

- "Карабах" проиграл шесть из семи последних матчей в Лиге Европы. В седьмом была одержана минимальная победа в гостях у "Ворсклы".

"Арсенал" использовал 26 разных игроков в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех.

На игровые минуты в составе "Арсенала" могут рассчитывать выздоровевшие Лоран Косьелни, Аарон Рэмси и Месут Озил. Шкодран Мустафи, Роб Холдинг, Константинос Мавропанос и Данни Уэлбек травмированы.


Метки Арсенал, Вид, Карабах, Лига Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 13:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 13.12.2018 14:22 # narcot
    02.04.2018 18:34 #
    mousta

    еба, кто сказал что челси без лч?
    лаол, по потерянным до лфк 7, очный матч. это считай 4, залупуль нам не соперник
    кто сказал то лайвер не потеряет очки дважды?
    изи для королей 4-ое место и победа в кубке в этом сезоне.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/61541/?c=1#c6632939

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  2. narcot 13.12.2018 14:22 # narcot
    25.10.2018 21:55 #
    melwood-lfc

    основой еле еле обыграли разобранный спортинг
    с такой игрой могут вообще на поле не выходить против лфк, техническое лучше чем 5-0
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  3. narcot 13.12.2018 14:20 # narcot
    радужные уже первое место заняли? или спортинг может порвать им очко?

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  4. al-faarabi 13.12.2018 14:20 # al-faarabi
    сарри выставит основу, на никому не нужный матч

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  5. naby-keita 13.12.2018 13:54 # naby-keita
    посмотрю ЛЕ когда вылетит Ливерпуль из ЛЧ. т.е. никогда - вуахаххахаха!

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  6. ry-l 13.12.2018 13:46 # ry-l
    А вот и топарики подъехали

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  7. girasimus 13.12.2018 13:46 # girasimus
    С одной стороны везёт Челси и Арсу, смело могут резервом катать.

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  8. slash-lfc 13.12.2018 13:45 # slash-lfc
    Удачи Челси в ЛЕ!

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  9. golokante 13.12.2018 13:37 # golokante
    Не пойму, что звучит мощнее Види-Челси или Арсенал-Карабах. Представляю игроков Карабаха в Лондоне, такие "Бораты" с пакетами из Ашана, вместо сумок

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  10. staryi-eblan 13.12.2018 13:36 # staryi-eblan
    Вебер и Мюллер мразями оказались. Чуть не угробили тех, в кого они влетели. Особенно удар последнего - это ужас. За такое Мюллера надо дисквалифицировать на 5 матчей

    рs Види удивит и обыграет Челси 2:1

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  11. brown-ale 13.12.2018 13:34 # brown-ale
    Челси сделает 100-процентный результат.
    Азеры сольются в Лондоне.
    Все просто.

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  12. sssuso 13.12.2018 13:31 # sssuso
    удачи челси и арсеналу в лиге европы

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  13. karandash 13.12.2018 13:25 # karandash
    Предсказуемо

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