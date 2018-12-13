Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сразившись с "Види" и "Карабахом", соответственно.
ВИДИ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция
"Челси" уже решил все свои вопросы на групповом этапе, но если Маурицио Сарри хочет быть перфекционистом, то должен заставить свою команду выиграть шестой матч из шести. "Види", уступивший во втором туре на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0, все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого должен избежать поражения.
- Прежде "Види" лишь однажды принимал на свое поле английскую команду, уступив 0:1 "Манчестер Юнайтед" в розыгрыше Кубка УЕФА 1984/85.
- "Челси" выиграл первый матч с "Види", нанеся в четыре раза больше ударов, чем соперник (28-7).
- "Челси" выиграл все восемь последних матчей в Лиге Европы, свое последнее поражение в турнире потерпев еще в 1/4 финала в 2013 году.
- "Челси" является лучшей командой Лиги Европы по точности передач (90.9%), владению мячом (70%), количеству пасов (665) и количеству ударов (118), но по соотношению ударов к голам есть 35 коллективов лучше "синих".
"Челси" оставил дома ряд основных игроков, включая Кепу Аррисабалагу, Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэту, Нголо Канте и Эдена Азара. Свой шанс должны получить резервисты вроде Итана Ампаду и Каллума Хадсон-Одои.
АРСЕНАЛ — КАРАБАХ 23:00
Как и "Челси", "Арсенал" тоже досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места группы. Этот матч даст старту отрезка, когда "канониры" сыграют четырежды в течение 10 дней, поэтому для Унаи Эмери важнее всего правильно распределить силы.
- "Арсенал" выиграл первый матч с "Карабахом" 0:3, забив три гола четырьмя ударами в створ.
- "Карабах" проиграл все пять своих встреч с английскими командами с общим счетом 17:1.
- "Карабах" проиграл шесть из семи последних матчей в Лиге Европы. В седьмом была одержана минимальная победа в гостях у "Ворсклы".
"Арсенал" использовал 26 разных игроков в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех.
На игровые минуты в составе "Арсенала" могут рассчитывать выздоровевшие Лоран Косьелни, Аарон Рэмси и Месут Озил. Шкодран Мустафи, Роб Холдинг, Константинос Мавропанос и Данни Уэлбек травмированы.
13.12.2018 13:25
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Последние комментарии:
02.04.2018 18:34 #
mousta
еба, кто сказал что челси без лч?
лаол, по потерянным до лфк 7, очный матч. это считай 4, залупуль нам не соперник
кто сказал то лайвер не потеряет очки дважды?
изи для королей 4-ое место и победа в кубке в этом сезоне.
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Источник: http://fapl.ru/posts/61541/?c=1#c6632939
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25.10.2018 21:55 #
melwood-lfc
основой еле еле обыграли разобранный спортинг
с такой игрой могут вообще на поле не выходить против лфк, техническое лучше чем 5-0
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радужные уже первое место заняли? или спортинг может порвать им очко?
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сарри выставит основу, на никому не нужный матч
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посмотрю ЛЕ когда вылетит Ливерпуль из ЛЧ. т.е. никогда - вуахаххахаха!
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А вот и топарики подъехали
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С одной стороны везёт Челси и Арсу, смело могут резервом катать.
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Удачи Челси в ЛЕ!
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Не пойму, что звучит мощнее Види-Челси или Арсенал-Карабах. Представляю игроков Карабаха в Лондоне, такие "Бораты" с пакетами из Ашана, вместо сумок
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Вебер и Мюллер мразями оказались. Чуть не угробили тех, в кого они влетели. Особенно удар последнего - это ужас. За такое Мюллера надо дисквалифицировать на 5 матчей
рs Види удивит и обыграет Челси 2:1
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Челси сделает 100-процентный результат.
Азеры сольются в Лондоне.
Все просто.
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удачи челси и арсеналу в лиге европы
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Предсказуемо
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