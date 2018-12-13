Анонс матчей 6-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Челси" и "Арсенал" проведут свои матчи в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сразившись с "Види" и "Карабахом", соответственно.

ВИДИ — ЧЕЛСИ 20:55 Онлайн-трансляция



"Челси" уже решил все свои вопросы на групповом этапе, но если Маурицио Сарри хочет быть перфекционистом, то должен заставить свою команду выиграть шестой матч из шести. "Види", уступивший во втором туре на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0, все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого должен избежать поражения.



- Прежде "Види" лишь однажды принимал на свое поле английскую команду, уступив 0:1 "Манчестер Юнайтед" в розыгрыше Кубка УЕФА 1984/85.



- "Челси" выиграл первый матч с "Види", нанеся в четыре раза больше ударов, чем соперник (28-7).



- "Челси" выиграл все восемь последних матчей в Лиге Европы, свое последнее поражение в турнире потерпев еще в 1/4 финала в 2013 году.



- "Челси" является лучшей командой Лиги Европы по точности передач (90.9%), владению мячом (70%), количеству пасов (665) и количеству ударов (118), но по соотношению ударов к голам есть 35 коллективов лучше "синих".



"Челси" оставил дома ряд основных игроков, включая Кепу Аррисабалагу, Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэту, Нголо Канте и Эдена Азара. Свой шанс должны получить резервисты вроде Итана Ампаду и Каллума Хадсон-Одои.



АРСЕНАЛ — КАРАБАХ 23:00



Как и "Челси", "Арсенал" тоже досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места группы. Этот матч даст старту отрезка, когда "канониры" сыграют четырежды в течение 10 дней, поэтому для Унаи Эмери важнее всего правильно распределить силы.



- "Арсенал" выиграл первый матч с "Карабахом" 0:3, забив три гола четырьмя ударами в створ.



- "Карабах" проиграл все пять своих встреч с английскими командами с общим счетом 17:1.



- "Карабах" проиграл шесть из семи последних матчей в Лиге Европы. В седьмом была одержана минимальная победа в гостях у "Ворсклы".



"Арсенал" использовал 26 разных игроков в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех.



На игровые минуты в составе "Арсенала" могут рассчитывать выздоровевшие Лоран Косьелни, Аарон Рэмси и Месут Озил. Шкодран Мустафи, Роб Холдинг, Константинос Мавропанос и Данни Уэлбек травмированы.