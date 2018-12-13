Вейналдум: "Мы не считаем себя непобедимыми"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что его команда не считает себя "непобедимой", несмотря на впечатляющий старт сезон.

В данный момент в пяти первых дивизионах Англии остается только одна команда, до сих пор ни разу не проигравшая в этом сезоне. Речь, конечно, идет про "Ливерпуль", который возглавляет Премьер-Лигу, на одно очко опережая "Манчестер Сити".

Однако в преддверии домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" Вейналдум заверил, что отсутствие поражений не лишит его команду земли под ногами и не создаст ложных ожиданий.

"Непобедимые? Нет, я бы не сказал так. Мы знаем, что нам нужно много трудиться, чтобы не проигрывать матчи, и еще больше — чтобы побеждать в них".

"Мы знаем, что должны хорошо играть каждую неделю, чтобы продлить свою серию. Я не считаю нас непобедимыми, а если мы так вдруг подумаем, у нас есть тренер, который быстро вернет нас с небес на землю", — цитирует Вейналдума Sky Sports.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 13.12.2018 13:42 # scouser2005
    Ты можешь не считать себя непобедимым, но обязан быть победителем!……

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  2. denk 13.12.2018 13:28 # denk
    ну так никто так и не считает

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  3. pamirbarkhorog 13.12.2018 13:18 # pamirbarkhorog
    Какие классные слова прям потриотические

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