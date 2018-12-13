Эмери подтвердил, что "Арсенал" может купить защитника в январе

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что открыт к приобретению центрального защитника в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе "канониры" понесли тяжелую потерю, лишившись до конца сезона Роба Холдинга, который надорвал крестообразные связки колена.

На выезд к "Саутгемптону" в ближайший уикенд "Арсенал" также отправится без дисквалифицированных Сократиса Папастатопулоса и Шкодрана Мустафи, а Лоран Косьелни и Константинос Мавропанос еще не имели игровой практики в этом сезоне. Сложившаяся ситуация заставляет Эмери задуматься о выходе на трансферный рынок.

"Думаю, если я нас будет возможность пригласить одного игрока в центр обороны, было бы хорошо ей воспользоваться. Но в зимнее окно не бывает просто".

"Косьелни возвращается в строй, и это очень важно для команды. Также мы посмотрим, как идут дела у Мавропаноса, потому что он мог бы помочь нам".

"Еще один вариант — играть с двумя или тремя центральными защитниками, задействовав там Начо Монреаля и Лихтштайнера. Хотя я предпочитаю использовать профильных центральных защитников, если это возможно", — цитирует Эмери Daily Mirror.

Добавим, что в качестве трансферных целей "Арсенала" на январь пресса называет Эрика Байи из "Манчестер Юнайтед" и Гари Кэхилла из "Челси".


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 13.12.2018 12:16 # sausage
    В Арсенале что, из защитников кунсткамеру собрать решили? Накупили уже мавропаносов и пенсионеров кривых, ещё надо, не хватает для законченной композиции.

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  2. naby-keita 13.12.2018 12:03 # naby-keita
    лучший цз мира ВВД играет в Ливерпуле
    2-лучший цз мира Кулибали играет в Наполи и они соперники Арсенала в ЛЕ
    3-лучший цз мира Варан играет в самом легендарном клубе мира - Реал Мадрид
    4-лучший цз мира Бонуччи играет в самом сильнейшем клубе мира на данный момент - Ювентусе

    вопрос кого там Арсенал собирается покупать? Разве что пенсионеров-инвалидов Боатенга, Кехилла или Байи))

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