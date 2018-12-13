Эмери подтвердил, что "Арсенал" может купить защитника в январе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что открыт к приобретению центрального защитника в зимнее трансферное окно.

На прошлой неделе "канониры" понесли тяжелую потерю, лишившись до конца сезона Роба Холдинга, который надорвал крестообразные связки колена.



На выезд к "Саутгемптону" в ближайший уикенд "Арсенал" также отправится без дисквалифицированных Сократиса Папастатопулоса и Шкодрана Мустафи, а Лоран Косьелни и Константинос Мавропанос еще не имели игровой практики в этом сезоне. Сложившаяся ситуация заставляет Эмери задуматься о выходе на трансферный рынок.



"Думаю, если я нас будет возможность пригласить одного игрока в центр обороны, было бы хорошо ей воспользоваться. Но в зимнее окно не бывает просто".



"Косьелни возвращается в строй, и это очень важно для команды. Также мы посмотрим, как идут дела у Мавропаноса, потому что он мог бы помочь нам".



"Еще один вариант — играть с двумя или тремя центральными защитниками, задействовав там Начо Монреаля и Лихтштайнера. Хотя я предпочитаю использовать профильных центральных защитников, если это возможно", — цитирует Эмери Daily Mirror.



Добавим, что в качестве трансферных целей "Арсенала" на январь пресса называет Эрика Байи из "Манчестер Юнайтед" и Гари Кэхилла из "Челси".