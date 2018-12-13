"Тоттенхэм" ожидает серьезного интереса к Почеттино в конце сезона

"Тоттенхэм" ожидает столкнуться с новым витком интереса к своему главному тренеру Маурисио Почеттино по окончании этого сезона.

В конце прошлого сезона президент "шпор" Даниэль Леви показал себя настоящим провидцем, заключив новый контракт с Почеттино до 2023 года за считанные дни до ухода Зинедина Зидана с тренерского мостика "Реала".



Ни уволенный Хулен Лопетеги, ни Сантьяго Салари, который накануне потерпел унизительное поражение от ЦСКА в Лиге Чемпионов, не смогли достойно продолжить дело Зидана, и ожидается, что в следующем сезоне у Королевского клуба будет новый рулевой.



В Северном Лондоне ожидают, что "Реал" возобновит свою интерес к Почеттино. Также поклонники у Маурисио имеются в руководстве "Манчестер Юнайтед", который не может быть доволен работой Жозе Моуриньо в этом сезоне.



В раздевалке "шпор" есть мнение, что в конце сезона аргентинский тренер должен будет принять важное решение относительно своего будущего. "Тоттенхэму" придется серьезно постараться, чтобы Почеттино отбросил мысли о смене клуба, сообщает The Guardian.



"Это никакая не случайность, что ты каждый день читаешь об интересе к нему "Реала" или "Юнайтед". Это именно то, чего он заслуживает. Он проделал удивительную работу здесь за последние четыре-пять лет. Он изменил восприятие клуба в глазах других людей и изменил наше собственное отношение к себе и к большим матчам. Он наделил нас просто удивительной верой в себя", — сообщил защитник Данни Роуз о Почеттино после ничейного матча с "Барселоной" (1:1) и выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.