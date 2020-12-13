Моуриньо пожаловался на обилие травм перед выездом к "Ливерпулю"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на обилие травм перед выездом к "Ливерпулю" в воскресенье.

На матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" Моуриньо выпустил далеко не оптимальный состав, однако после поражения со счетом 2:1 Жозе заверил, что поступил таким образом исключительно из-за кадровых проблем.

"Мы не смогли взять сюда многих игроков, потому что они травмированы. Те, кого мы взяли сюда — это и есть доступный для нас подбор игроков в данный момент, все они имеют шансы сыграть в воскресенье".

"Смоллинг травмирован, Линделеф травмирован, Дармиан травмирован, Мартиаль травмирован, Далот травмирован. Де Хеа и Матич — единственные, кого мы могли бы дополнительно взять с собой, но не стали этого делать".

"Что касается Матича, вы первыми приведете мне статистику сыгранных им минут и скажете, что он нуждается в отдыхе. Если не дать ему отдых в матче, от которого уже не зависит наш выход в плей-офф, тогда бы он играл до тех пор, пока не сломался. Было вполне нормально оставить его дома", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1487

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  1. gerrard08 13.12.2018 09:33 # gerrard08
    Не ной сук за вас ловрен будет

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  2. selfish 13.12.2018 09:31 # selfish
    Сверхмотивашка

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  3. mr-dodds 13.12.2018 09:29 # mr-dodds
    В итоге и Марс, и далот будут в обойме)

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  4. girasimus 13.12.2018 09:16 # girasimus
    Плохо, лучше для такого дерби оптимальный состав с обеих сторон. Не хотелось чтоб те и другие играли полурезервами, а то и так игра против Мурки, так же как с Муркой, смотрится уныло.
    Хотя у ЛФК за последние два матча, минус три игрока.

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  5. kolyandr 13.12.2018 09:14 # kolyandr
    у ливерпуля также, так что отмазы не годятся

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  6. psymusic 13.12.2018 09:13 # psymusic
    Нытьё этого азера уже заэбало.

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  7. liverpool-fat32 13.12.2018 09:08 # liverpool-fat32
    Как же это предсказуемо от Моуриньо.

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