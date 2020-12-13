Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на обилие травм перед выездом к "Ливерпулю" в воскресенье.

На матч Лиги Чемпионов против "Валенсии" Моуриньо выпустил далеко не оптимальный состав, однако после поражения со счетом 2:1 Жозе заверил, что поступил таким образом исключительно из-за кадровых проблем.



"Мы не смогли взять сюда многих игроков, потому что они травмированы. Те, кого мы взяли сюда — это и есть доступный для нас подбор игроков в данный момент, все они имеют шансы сыграть в воскресенье".



"Смоллинг травмирован, Линделеф травмирован, Дармиан травмирован, Мартиаль травмирован, Далот травмирован. Де Хеа и Матич — единственные, кого мы могли бы дополнительно взять с собой, но не стали этого делать".



"Что касается Матича, вы первыми приведете мне статистику сыгранных им минут и скажете, что он нуждается в отдыхе. Если не дать ему отдых в матче, от которого уже не зависит наш выход в плей-офф, тогда бы он играл до тех пор, пока не сломался. Было вполне нормально оставить его дома", — цитирует Моуриньо Evening Standard.