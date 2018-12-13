Премьер-Лига готовит антирасистскую кампанию

Премьер-Лига собирается поддержать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга большой кампанией против расизма.

В прошлый уикенд Стерлинг стал жертвой расистских оскорблений во время матча Премьер-Лиги против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Последующее заявление Рахима в социальных сетях наделало не меньше шума, чем сам инцидент.



Самый высокооплачиваемый английский футболист, напомним, обвинил прессу в раздувании расизма и предвзятом отношении к игрокам с темным цветом кожи.



Не так давно в Премьер-Лиге случился еще один похожий инцидент, когда во время дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" на "Эмирейтс" в нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга прилетела банановая кожура с трибун.



Боссы Премьер-Лиги считают, что такого рода вещи вредят глобальному бренду английского футбола. Руководство лиги хочет показать, что нетерпимо к любым проявлениям дискриминации.



Совсем недавно проведя мощную кампанию в поддержку ЛГБТ под названием "Радужные шнурки", теперь Премьер-Лига обсуждает кампанию, направленную на борьбу с расизмом.



Показать свою нетерпимость к расизму Премьер-Лига может уже перед следующим матчем "горожан" — против "Эвертона" в субботу. Соответствующие переговоры ведутся с "Сити", титульным спонсором "горожан" Nike и телеканалом Sky Sports.