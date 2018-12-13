Премьер-Лига готовит антирасистскую кампанию

Рахим Стерлинг Премьер-Лига собирается поддержать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга большой кампанией против расизма.

В прошлый уикенд Стерлинг стал жертвой расистских оскорблений во время матча Премьер-Лиги против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Последующее заявление Рахима в социальных сетях наделало не меньше шума, чем сам инцидент.

Самый высокооплачиваемый английский футболист, напомним, обвинил прессу в раздувании расизма и предвзятом отношении к игрокам с темным цветом кожи.

Не так давно в Премьер-Лиге случился еще один похожий инцидент, когда во время дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" на "Эмирейтс" в нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга прилетела банановая кожура с трибун.

Боссы Премьер-Лиги считают, что такого рода вещи вредят глобальному бренду английского футбола. Руководство лиги хочет показать, что нетерпимо к любым проявлениям дискриминации.

Совсем недавно проведя мощную кампанию в поддержку ЛГБТ под названием "Радужные шнурки", теперь Премьер-Лига обсуждает кампанию, направленную на борьбу с расизмом.

Показать свою нетерпимость к расизму Премьер-Лига может уже перед следующим матчем "горожан" — против "Эвертона" в субботу. Соответствующие переговоры ведутся с "Сити", титульным спонсором "горожан" Nike и телеканалом Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, расизм, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 13.12.2018 09:59 # akadam
    И как это будет выглядеть? Черные повязки? Черные бутсы? Шнурки?

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  2. melwood-lfc 13.12.2018 08:42 # melwood-lfc
    Нехуй было черным рождаться

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  3. almas52 13.12.2018 08:31 # almas52
    теперь что - на черножопого пидараза посмотришь не так - и дискфа?

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