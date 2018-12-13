Оуэн: "Погба был бы одним из лучших игроков в мире у Гвардиолы или Клоппа"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был бы игроком мирового уровня, если бы выступал у Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" или Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

В этом сезоне Погба находится в неважной форме, следствием чего стала потеря им места в стартовом составе "красных дьяволов".



Поль получил шанс реабилитироваться в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии", но в очередной раз сыграл плохо и отметился лишь невероятным промахом с двух метров. По мнению Оуэна, дело здесь вовсе не в самом французе, а в его тренере.



"Я придерживаюсь мнения, что он является абсолютным игроком мирового уровня, играя в определенной команде и в определенном стиле".



"Я очень разочарован, наблюдая за ним, потому что я знаю, что он может играть лучше, чем то, что мы наблюдаем неделя за неделей".



"Можно даже сказать, что я на его стороне, потому что я не думаю, что игровой стиль команды и стиль тренера способствуют тому, чтобы он показывал свой лучший футбол".



"Я разочарован, что он принимает так много плохих решений в матчах, но если бы он играл так, как следует... Если бы он игра у Гвардиолы или Клопп, мы бы, думаю, наблюдали одного из лучших игроков в мире, но в данный момент этого нет", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.