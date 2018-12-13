Оуэн: "Погба был бы одним из лучших игроков в мире у Гвардиолы или Клоппа"
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был бы игроком мирового уровня, если бы выступал у Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" или Юргена Клоппа из "Ливерпуля".
В этом сезоне Погба находится в неважной форме, следствием чего стала потеря им места в стартовом составе "красных дьяволов".
Поль получил шанс реабилитироваться в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии", но в очередной раз сыграл плохо и отметился лишь невероятным промахом с двух метров. По мнению Оуэна, дело здесь вовсе не в самом французе, а в его тренере.
"Я придерживаюсь мнения, что он является абсолютным игроком мирового уровня, играя в определенной команде и в определенном стиле".
"Я очень разочарован, наблюдая за ним, потому что я знаю, что он может играть лучше, чем то, что мы наблюдаем неделя за неделей".
"Можно даже сказать, что я на его стороне, потому что я не думаю, что игровой стиль команды и стиль тренера способствуют тому, чтобы он показывал свой лучший футбол".
"Я разочарован, что он принимает так много плохих решений в матчах, но если бы он играл так, как следует... Если бы он игра у Гвардиолы или Клопп, мы бы, думаю, наблюдали одного из лучших игроков в мире, но в данный момент этого нет", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.
13.12.2018 07:00
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Жалко моура, такое дно ему подсунули
У клоппа и пепа дисциплина еще хлеще, а этот нигер даже слово бы им не смог сказать
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Овен не мычал бы...
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эта палка сидела бы на скамье и играла бы по праздникам у Клоппа и Пеппа
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