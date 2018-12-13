Сарри испытывает "отвращение" к фанату "Челси", оскорбившему Стерлинга

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что испытывает "отвращение" к болельщику своего клуба, который позволил себе оскорбить вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

В матче минувшего уикенда на "Стэмфорд Бридж" фанат "синих" с 50-летним стажем Колин Уинг выкрикнул в адрес Стерлинга ругательство расистского толка, и этот инцидент произвел большой резонанс в английском футболе.



Выступая перед прессой накануне матча Лиги Европы против "Види", Сарри строго осудил поступок фаната и выразил уверенность, что провинившийся будет наказан.



"Во-первых, я хочу сказать, что я осуждаю любую форму дискриминации. Думаю, я должен закончить на этом. Потому что проводится расследование, и будет лучше ничего больше не говорить. Конечно, я осуждаю дискриминацию в любом ее проявлении, таково мое мнение на этот счет".



"Это было отвратительно. Вы очень хорошо знаете мое мнение и мнение клуба, но теперь нам нужно двигаться дальше", — цитирует Сарри The Guardian.