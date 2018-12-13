Поражение от "Валенсии" "ничем не удивило и ничему не научило" Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поражение 2:1 в гостях у "Валенсии" ничем его не удивило и ничему не научило.

Показав весьма унылый футбол, "красные дьяволы" потерпели поражение на "Месталье" и упустили возможность в последний момент опередить в борьбе за первое место группы "Ювентус", который в параллельном матче неожиданно уступил "Янг Бойз".



Моуриньо явно не связывал больших надежд с этим матчем, решив поберечь большинство основных игроков перед воскресным выездом к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги. Жозе предпочитает забыть об этом поражении и думать о том, что свою приоритетную задачу "Юнайтед" решил и вышел в плей-офф.



"Это поражение меня совершенно ничему не научило и совершенно ничем не удивило".



"Думаю, выйти из этой группы — успех сам по себе, нисколько не провал. Финишировать вторыми в этой группе — всегда успех".



"До матча я сказал игрокам, что мы сделаем свою работу, если победим и "Ювентус" победит. Если мы не победим и "Ювентус" не победит, мы можем винить лишь себя".



"За исключением пары клубов, которые значительно лучше остальных, я не думаю, что жребий будет сильно отличаться, финишировал ты первым или вторым".



"Есть команды, которые финишировали вторыми, и которыми, которые финишировали первыми, и они не будут рады столкнуться друг с другом", — цитирует Моуриньо Sky Sports.