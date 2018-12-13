"Юнайтед" проиграл "Валенсии", не воспользовавшись подарком "Янг Бойз"

Фил Джонс "Манчестер Юнайтед" проиграл заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов "Валенсии" со счетом 2:1. Это поражение вдвойне обиднее от того, что "Янг Бойз" сенсационно победил "Ювентус" и подарил подопечным Жозе Моуриньо возможность финишировать первыми в квартете, но этой возможностью они не воспользовались.

В старте у "красных дьяволов" можно было наблюдать аж восемь изменений относительно победы 4:1 над "Фулхэмом" в субботу. Среди прочих, вернулись в команду Маруан Феллайни, Поль Погба, Фред и Андреас Перейра.

Как это нередко бывает, "Юнайтед" проспал начало матча и позволил сопернику реализовать свой первый же момент. На 17-й минуте Фил Джонс головой вынес мяч от своих ворот, но недалеко. Снарядом внутри штрафной завладел Карлос Солер, немедленно пробив низом в дальний угол ворот — 1:0.

Никакого всплеска в игре гостей после пропущенного мяча не последовало. "Валенсия" выглядела гораздо лучше, регулярно угрожая воротам Серхио Ромеро.

"Дьяволы" впереди вообще ничего не показывали. Лишь на 35-й минуте Феллайни сделал скидку головой на Погба, а тот с пары метров умудрился даже не попасть в створ.

Второй тайм начался для "Юнайтед" тоже кошмарно. Фил Джонс, пытаясь прервать кинжальную передачу вперед на Мичи Батшуайи, срезал мяч в собственные ворота мимо вышедшего навстречу Ромеро — 2:0.

Гости и дальше выглядели весьма плачевно, но на 87-й минуте им удалось отыграть один гол. Джесси Лингард догнал уходящий за лицевую линию мяч, сделал передачу на Эшли Янга, а тот навесил к воротам на Маркуса Рэшфорда — 2:1.

"Юнайтед" имел один шанс избежать поражения, однако попытка Хуана Маты пробить по летящему мячу вышла неудачной.

"Юнайтед" потерпел поражение и вполне закономерное поражение, показав ужасный футбол, и за команду Жозе Моуриньо откровенно страшно в преддверии выезда к "Ливерпулю".

"Валенсия" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:0)

Голы: Солер 17, Джонс 47 (авт) — Рэшфорд 87.

"Валенсия": Жауме, Пиччини, Диакаби, Везу, Лато (Гарай 51), Солер, Кондогбиа, Парехо, Черышев (Торрес 66), Санти Мина (Родриго 68), Батшуайи.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг 45), Фред (Рэшфорд 57), Феллайни, Погба, Мата, Лукаку (Лингард 69), Перейра.

Предупреждения: Лато — Валенсия, Байи, Рэшфорд.


Метки Валенсия, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 13.12.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 13.12.2018 01:35 # skychnie-oboi
    Вы заебали уже ныть - Порту хуерту...
    Кто там есть лучше - кого бы не смог ебануть квартет из Англии.
    Бавария Юве Барса Мертвый Реал.

    Что они там особого показывают...
    Думаю тот же МС может разьебать ту же Барсу 3-0 за 15 минут только так.В нужном темпе все будут сосать хуии.Барса которая пропустила 2 гола по фасту просто хуняяя подзаборная которую можно даже 7-0 разьебать - там дети с психологией молока.

    Никого не боимся - Вот всякие ЦЗ это даже худший соперник из всех.Всем ГГМУ - до встречи.

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  2. lampard78 13.12.2018 01:30 # lampard78
    Всё-таки Жозе столько радости нам приносит. Надеюсь, Ливер не вынесет их с треском, хочется подольше понаслаждаться Моуром у руля МЮ.

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  3. dannylucker 13.12.2018 01:22 # dannylucker
    Молодые Мальчики сегодня всех удивили!

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  4. vyrentz 13.12.2018 01:18 # vyrentz
    Странный день футбола. Но это не про мю

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  5. bezviz 13.12.2018 01:17 # bezviz
    Лошаары в стиле лузерпуля

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  6. ccchelsea 13.12.2018 01:17 # ccchelsea
    Короче если Тоттенхэму, Ливерпулю и МЮ не попадётся Порту в 1/8, то все они с треском вылетят из ЛЧ. Разве что у Ливерпуля есть хорошие шансы пройти Боруссию. Всем же остальным чисто нужно надеяться на фарт.

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  7. kos9k 13.12.2018 01:11 # kos9k
    но против ЛФК выставят качественный автобус и оформят ничью

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  8. awesome-arsenal 13.12.2018 01:10 # awesome-arsenal
    Хз что должно произойти чтобы мавра не снесли на энфилде, хотя он как-то умудрялся там на 0-0 высушить, но чет думается в этот раз его снесут основательно.

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  9. chebrec 13.12.2018 01:09 # chebrec
    Не вешать нос гардемарины

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  10. l-freeman 13.12.2018 01:05 # l-freeman
    По именам, вроде неплохая команда, по игре, дно донное)
    Цыган сможет сделать с конфетки(пусть не самой лучшей но все же конфетки) говно)

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  11. brown-ale 13.12.2018 01:04 # brown-ale
    Джонса с победным.
    Это же надо такой шанс стать первыми просрать...

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  12. ccchelsea 13.12.2018 01:03 # ccchelsea
    "Юнайтед" потерпел поражение и вполне закономерное поражение, показав ужасный футбол, и за команда Жозе Моуриньо откровенно страшно в преддверии выезда к "Ливерпулю".

    Источник: http://fapl.ru/posts/67333/?c=1#c6768040


    Увезут ничью с Энфилда, ставлю жирную жопу пещеры.

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  13. ccchelsea 13.12.2018 01:03 # ccchelsea
    Были реальные шансы выйти с первого места и пройти хотя бы в 1/4. А теперь придётся молиться на то, чтобы в 1/8 попался Порту.

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  14. mikkiynwa 13.12.2018 01:01 # mikkiynwa
    Жаль, но с выходом из группы.

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  15. van-der-slav 13.12.2018 00:59 # van-der-slav
    юве дали шанс нам выйти из группы с первого места, но мю делает все возможное чтобы просрать уже в 1/8. ливерка, ты следующая

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