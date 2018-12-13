"Юнайтед" проиграл "Валенсии", не воспользовавшись подарком "Янг Бойз"
"Манчестер Юнайтед" проиграл заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов "Валенсии" со счетом 2:1. Это поражение вдвойне обиднее от того, что "Янг Бойз" сенсационно победил "Ювентус" и подарил подопечным Жозе Моуриньо возможность финишировать первыми в квартете, но этой возможностью они не воспользовались.
В старте у "красных дьяволов" можно было наблюдать аж восемь изменений относительно победы 4:1 над "Фулхэмом" в субботу. Среди прочих, вернулись в команду Маруан Феллайни, Поль Погба, Фред и Андреас Перейра.
Как это нередко бывает, "Юнайтед" проспал начало матча и позволил сопернику реализовать свой первый же момент. На 17-й минуте Фил Джонс головой вынес мяч от своих ворот, но недалеко. Снарядом внутри штрафной завладел Карлос Солер, немедленно пробив низом в дальний угол ворот — 1:0.
Никакого всплеска в игре гостей после пропущенного мяча не последовало. "Валенсия" выглядела гораздо лучше, регулярно угрожая воротам Серхио Ромеро.
"Дьяволы" впереди вообще ничего не показывали. Лишь на 35-й минуте Феллайни сделал скидку головой на Погба, а тот с пары метров умудрился даже не попасть в створ.
Второй тайм начался для "Юнайтед" тоже кошмарно. Фил Джонс, пытаясь прервать кинжальную передачу вперед на Мичи Батшуайи, срезал мяч в собственные ворота мимо вышедшего навстречу Ромеро — 2:0.
Гости и дальше выглядели весьма плачевно, но на 87-й минуте им удалось отыграть один гол. Джесси Лингард догнал уходящий за лицевую линию мяч, сделал передачу на Эшли Янга, а тот навесил к воротам на Маркуса Рэшфорда — 2:1.
"Юнайтед" имел один шанс избежать поражения, однако попытка Хуана Маты пробить по летящему мячу вышла неудачной.
"Юнайтед" потерпел поражение и вполне закономерное поражение, показав ужасный футбол, и за команду Жозе Моуриньо откровенно страшно в преддверии выезда к "Ливерпулю".
"Валенсия" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:0)
Голы: Солер 17, Джонс 47 (авт) — Рэшфорд 87.
"Валенсия": Жауме, Пиччини, Диакаби, Везу, Лато (Гарай 51), Солер, Кондогбиа, Парехо, Черышев (Торрес 66), Санти Мина (Родриго 68), Батшуайи.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг 45), Фред (Рэшфорд 57), Феллайни, Погба, Мата, Лукаку (Лингард 69), Перейра.
Предупреждения: Лато — Валенсия, Байи, Рэшфорд.
13.12.2018 00:55
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Последние комментарии:
Вы заебали уже ныть - Порту хуерту...
Кто там есть лучше - кого бы не смог ебануть квартет из Англии.
Бавария Юве Барса Мертвый Реал.
Что они там особого показывают...
Думаю тот же МС может разьебать ту же Барсу 3-0 за 15 минут только так.В нужном темпе все будут сосать хуии.Барса которая пропустила 2 гола по фасту просто хуняяя подзаборная которую можно даже 7-0 разьебать - там дети с психологией молока.
Никого не боимся - Вот всякие ЦЗ это даже худший соперник из всех.Всем ГГМУ - до встречи.
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Всё-таки Жозе столько радости нам приносит. Надеюсь, Ливер не вынесет их с треском, хочется подольше понаслаждаться Моуром у руля МЮ.
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Молодые Мальчики сегодня всех удивили!
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Странный день футбола. Но это не про мю
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Лошаары в стиле лузерпуля
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Короче если Тоттенхэму, Ливерпулю и МЮ не попадётся Порту в 1/8, то все они с треском вылетят из ЛЧ. Разве что у Ливерпуля есть хорошие шансы пройти Боруссию. Всем же остальным чисто нужно надеяться на фарт.
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но против ЛФК выставят качественный автобус и оформят ничью
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Хз что должно произойти чтобы мавра не снесли на энфилде, хотя он как-то умудрялся там на 0-0 высушить, но чет думается в этот раз его снесут основательно.
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Не вешать нос гардемарины
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По именам, вроде неплохая команда, по игре, дно донное)
Цыган сможет сделать с конфетки(пусть не самой лучшей но все же конфетки) говно)
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Джонса с победным.
Это же надо такой шанс стать первыми просрать...
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"Юнайтед" потерпел поражение и вполне закономерное поражение, показав ужасный футбол, и за команда Жозе Моуриньо откровенно страшно в преддверии выезда к "Ливерпулю".
Источник: http://fapl.ru/posts/67333/?c=1#c6768040
Увезут ничью с Энфилда, ставлю жирную жопу пещеры.
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Были реальные шансы выйти с первого места и пройти хотя бы в 1/4. А теперь придётся молиться на то, чтобы в 1/8 попался Порту.
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Жаль, но с выходом из группы.
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юве дали шанс нам выйти из группы с первого места, но мю делает все возможное чтобы просрать уже в 1/8. ливерка, ты следующая
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