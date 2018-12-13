"Юнайтед" проиграл "Валенсии", не воспользовавшись подарком "Янг Бойз"

"Манчестер Юнайтед" проиграл заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов "Валенсии" со счетом 2:1. Это поражение вдвойне обиднее от того, что "Янг Бойз" сенсационно победил "Ювентус" и подарил подопечным Жозе Моуриньо возможность финишировать первыми в квартете, но этой возможностью они не воспользовались.

В старте у "красных дьяволов" можно было наблюдать аж восемь изменений относительно победы 4:1 над "Фулхэмом" в субботу. Среди прочих, вернулись в команду Маруан Феллайни, Поль Погба, Фред и Андреас Перейра.



Как это нередко бывает, "Юнайтед" проспал начало матча и позволил сопернику реализовать свой первый же момент. На 17-й минуте Фил Джонс головой вынес мяч от своих ворот, но недалеко. Снарядом внутри штрафной завладел Карлос Солер, немедленно пробив низом в дальний угол ворот — 1:0.



Никакого всплеска в игре гостей после пропущенного мяча не последовало. "Валенсия" выглядела гораздо лучше, регулярно угрожая воротам Серхио Ромеро.



"Дьяволы" впереди вообще ничего не показывали. Лишь на 35-й минуте Феллайни сделал скидку головой на Погба, а тот с пары метров умудрился даже не попасть в створ.



Второй тайм начался для "Юнайтед" тоже кошмарно. Фил Джонс, пытаясь прервать кинжальную передачу вперед на Мичи Батшуайи, срезал мяч в собственные ворота мимо вышедшего навстречу Ромеро — 2:0.



Гости и дальше выглядели весьма плачевно, но на 87-й минуте им удалось отыграть один гол. Джесси Лингард догнал уходящий за лицевую линию мяч, сделал передачу на Эшли Янга, а тот навесил к воротам на Маркуса Рэшфорда — 2:1.



"Юнайтед" имел один шанс избежать поражения, однако попытка Хуана Маты пробить по летящему мячу вышла неудачной.



"Юнайтед" потерпел поражение и вполне закономерное поражение, показав ужасный футбол, и за команду Жозе Моуриньо откровенно страшно в преддверии выезда к "Ливерпулю".



"Валенсия" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (1:0)



Голы: Солер 17, Джонс 47 (авт) — Рэшфорд 87.



"Валенсия": Жауме, Пиччини, Диакаби, Везу, Лато (Гарай 51), Солер, Кондогбиа, Парехо, Черышев (Торрес 66), Санти Мина (Родриго 68), Батшуайи.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг 45), Фред (Рэшфорд 57), Феллайни, Погба, Мата, Лукаку (Лингард 69), Перейра.



Предупреждения: Лато — Валенсия, Байи, Рэшфорд.