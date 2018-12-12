Торрейра не помышлял о переезде в Англию до звонка Эмери
Полузащитник Лукас Торрейра рассказал, что его переход в "Арсенал" прошлым летом мог не состояться, если бы не вмешательство главного тренера Унаи Эмери.
Приглашенный из "Сампдории" за 26 миллионов фунтов уругвайский опорник стал большой трансферной удачей для "канониров". В последние недели Торрейра выглядит лучшим игроком команды Эмери.
Однако изначально Лукас не планировал переезжать на "Эмирейтс", ожидая продолжить карьеру в одном из итальянских грандов вроде "Ювентуса" или "Милана". Все изменил телефонный звонок Эмери.
"В конце моего последнего сезона в "Сампдории" мной интересовались многие команды. Я и представить себе не мог, что отправлюсь в Англию, потому что в основном речь шла про итальянские команды".
"До отъезда на Чемпионат Мира мне позвонил тренер, и это стало огромным сюрпризом для меня. Я знал, что своей упорной работой заслужил столь высокий интерес, но тот звонок сделал меня очень счастливым".
"Также он помог мне расслабиться, потому что благодаря тому разговору я смог полностью сосредоточиться на национальной команде и Чемпионате Мира".
"Я так горжусь быть частью столь важной команды, как "Арсенал". Это мотивирует меня к тому, чтобы продолжать прогрессировать, продолжать развиваться и выкладываться без остатка ради команды", — цитирует Торрейру Evening Standard.
12.12.2018 23:00
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Так Канте - черный Торрейра или Торрейра - белый Канте?
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Ваще не так в оригинале
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Не знаю что написать
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