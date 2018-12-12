Торрейра не помышлял о переезде в Англию до звонка Эмери

Полузащитник Лукас Торрейра рассказал, что его переход в "Арсенал" прошлым летом мог не состояться, если бы не вмешательство главного тренера Унаи Эмери.

Приглашенный из "Сампдории" за 26 миллионов фунтов уругвайский опорник стал большой трансферной удачей для "канониров". В последние недели Торрейра выглядит лучшим игроком команды Эмери.



Однако изначально Лукас не планировал переезжать на "Эмирейтс", ожидая продолжить карьеру в одном из итальянских грандов вроде "Ювентуса" или "Милана". Все изменил телефонный звонок Эмери.



"В конце моего последнего сезона в "Сампдории" мной интересовались многие команды. Я и представить себе не мог, что отправлюсь в Англию, потому что в основном речь шла про итальянские команды".



"До отъезда на Чемпионат Мира мне позвонил тренер, и это стало огромным сюрпризом для меня. Я знал, что своей упорной работой заслужил столь высокий интерес, но тот звонок сделал меня очень счастливым".



"Также он помог мне расслабиться, потому что благодаря тому разговору я смог полностью сосредоточиться на национальной команде и Чемпионате Мира".



"Я так горжусь быть частью столь важной команды, как "Арсенал". Это мотивирует меня к тому, чтобы продолжать прогрессировать, продолжать развиваться и выкладываться без остатка ради команды", — цитирует Торрейру Evening Standard.