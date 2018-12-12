Торрейра не помышлял о переезде в Англию до звонка Эмери

Лукас Торрейра Полузащитник Лукас Торрейра рассказал, что его переход в "Арсенал" прошлым летом мог не состояться, если бы не вмешательство главного тренера Унаи Эмери.

Приглашенный из "Сампдории" за 26 миллионов фунтов уругвайский опорник стал большой трансферной удачей для "канониров". В последние недели Торрейра выглядит лучшим игроком команды Эмери.

Однако изначально Лукас не планировал переезжать на "Эмирейтс", ожидая продолжить карьеру в одном из итальянских грандов вроде "Ювентуса" или "Милана". Все изменил телефонный звонок Эмери.

"В конце моего последнего сезона в "Сампдории" мной интересовались многие команды. Я и представить себе не мог, что отправлюсь в Англию, потому что в основном речь шла про итальянские команды".

"До отъезда на Чемпионат Мира мне позвонил тренер, и это стало огромным сюрпризом для меня. Я знал, что своей упорной работой заслужил столь высокий интерес, но тот звонок сделал меня очень счастливым".

"Также он помог мне расслабиться, потому что благодаря тому разговору я смог полностью сосредоточиться на национальной команде и Чемпионате Мира".

"Я так горжусь быть частью столь важной команды, как "Арсенал". Это мотивирует меня к тому, чтобы продолжать прогрессировать, продолжать развиваться и выкладываться без остатка ради команды", — цитирует Торрейру Evening Standard.


Метки Арсенал, Торрейра, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. puhovik-vengera 13.12.2018 00:01 # puhovik-vengera
    Так Канте - черный Торрейра или Торрейра - белый Канте?

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  2. mixmaster 12.12.2018 23:07 # mixmaster
    Ваще не так в оригинале

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  3. chebrec 12.12.2018 23:03 # chebrec
    Не знаю что написать

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