Инсу "страшно" от разницы в классе между "Юнайтед" и "Ливерпулем"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс признался, что ему "страшно" от разницы в классе между "красными дьяволами" и "Ливерпулем".

В ближайшее воскресенье на "Энфилде" состоится всеанглийское дерби, к которому "Ливерпуль" подходит в качестве лидера Премьер-Лиги, тогда как "Юнайтед" занимает лишь шестую позицию.



Инс не может назвать большого количества игроков "дьяволов", которые бы имели место в стартовом составе мерсисайдцев, и это, как он считает, говорит о "Юнайтед" и "Ливерпуле" как о командах разного уровня.



"Обычно люди возразили бы мне: "О чем ты вообще говоришь? Конечно, игроки "Юнайтед" имели бы место в составе "Ливерпуля". Но на сей раз ты думаешь: "Постойте-ка".



"Может быть, вы скажете, что их голкипер прошел бы в состав "Ливерпуля"? Но Алиссон играет выдающимся образом, зачем им менять его на кого-либо еще?"



"Кроме того, если вы посмотрите на репутацию Давида Де Хеа, то в этом сезоне он совершил ряд ошибок. По игре в этом году Алиссон его превосходит".



"Антони Мартиаль прошел бы в состав "Ливерпуля", в свой день, как и Поль Погба — в свой. Но если мы говорим об игроках в форме, об игроках, которые играют каждую неделю, то я не назову в их числе Погба".



"Поэтому, глядя на эти две команды, мне страшно от того, что только два или три игрока одной команды прошли бы в состав другой, и это говорит, насколько велика разница между ними", — сообщил Инс Daily Mirror.