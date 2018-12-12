Мэйтланд-Найлс рассказал, как столкнулся с расизмом в 12 лет

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс рассказал, что он сам стал жертвой расистских оскорблений в 12-летнем возрасте.

На текущей неделе вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, будучи оскорбленным на расовой почве в матче Премьер-Лиги против "Челси", обвинил английскую прессу в раздувании расизма и предвзятом отношении к темнокожим игрокам.

21-летний Мэйтланд-Найлс решил не таить своих чувств и признался, что сам сталкивался с проявлениями расизма на футбольном поле.

"Да, сталкивался. Но на профессиональном уровне, а еще когда играл за юношей. Мне было 12. В то время мы с командой "Арсенала" отправились на выезд в Германию".

"Я рассказал об этом, но никто ничего не сделал. Думаю, я просто должен был двигаться дальше, став сильнее после случившегося".

"Это было очень похоже на то, что случилось с Рахимом. Я пошел за мячом, чтобы вбросить аут, и услышал оскорбления расистского характера за своей спиной".

"Мне больно говорить об этом, больно вспоминать. Думаю, именно поэтому нам так важно избавить футбол от этого. Нужно, чтобы не только футболисты за это боролись, но и пресса, медиа, сотрудники клубов", — цитирует Мэйтланд-Найлса Sky Sports.


Метки Арсенал, Мэйтланд-Найлс, расизм

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 21:00

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  1. romboy 12.12.2018 21:27 # romboy
    Черный обижается на то, что он черный ,странно

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  2. h22o 12.12.2018 21:18 # h22o
    дальтоник, это не расизм, ты действительно чёрный..

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  3. silva77 12.12.2018 21:01 # silva77
    Молодец

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