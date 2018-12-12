Жоэль Матип сломал ключицу и будет прооперирован
Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип пропустит полтора месяца с переломом ключицы, полученным в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" накануне вечером.
Свою травму 27-летний камерунец получил на заключительных мгновениях матча, выигранного "красными" со счетом 1:0. Матип неудачно рухнул на газон всем своим весом и прямо со стадиона отправился в госпиталь.
В госпитале у Жоэля диагностировали перелом, и теперь защитнику предстоит операция, полное восстановление после которой займет шесть недель, сообщает Liverpool Echo.
Это будет очень чувствительная потеря для команды Юргена Клоппа, которая лишь на прошлой неделе на такой же срок потеряла Джо Гомеса с переломом ноги.
Добавим, что Матипу придется пропустить минимум восемь матчей, в том числе против "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Манчестер Сити". В отсутствие Жоэля и Джо тренерскому штабу Клоппа придется полагаться в центре обороны лишь на Виргила Ван Дейка и Деяна Ловрена.
12.12.2018 20:30
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сук, жаль, только в ритм вошел, последние матчи топово провел.
ладно еще фабиньо есть, а больше универсалов закрыть позицию в обороне и нет
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мю, арсенал, Короли..... отгрузят ПОРТикам по полной, а Король вернется на свое законное место
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в прошлом году тоже ловрен и клаван остались, но в итоге все затащили
фабиньо, милнер могут сыграть в защите
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Нельзя ещще раз ошибатся Рефери так жестко как вчера, вар нужен 200проц,
переоцененный раздутый выскочку надо было удалить и дисквалицировать на 5 игр
мертенсу повезло
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Колбасята, кто еще может играть ЦЗ? Хендо, Миньоле?
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Ну Лаврентий-неси валидол!
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пздц.
За 2 матча минус 3 защитника
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