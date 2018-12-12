"Хаддерсфилд" потерял Аарона Муя до февраля

Ведущий полузащитник "Хаддерсфилда" Аарон Муй выбыл из строя до февраля с травмой связок правого колена.

Эту травму Муй получил в проигранном "терьерами" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшую субботу (1:0). Во вторник Аарон был обследован профильным специалистом, который зафиксировал надрыв коллатеральной связки.



Теперь 28-летний игрок сборной Австралии будет лечиться до февраля и, таким образом, пропустит ближайшие девять матчей "Хаддерсфилда" в Премьер-Лиге, в том числе против "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".



Отметим, что Муй является совместно лучшим бомбардиром команды Дэвида Вагнера в этом сезоне, забив два из 10 матчей "терьеров" в Премьер-Лиге.



В том же матче против "Арсенала" травму получил и капитан "Хаддерсфилда" Томми Смит. Защитник надорвал заднюю поверхность бедра, но вернется уже в январе.