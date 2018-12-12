"Тоттенхэм" перенес матч против "Юнайтед" на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" объявил о переносе своего домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" 13 января в рамках Премьер-Лиги на "Уэмбли".

Ранее в декабре ходили слухи, что "красным дьяволам" будет оказана честь открыть новую 62-тысячную арену, однако в планы "шпор" вновь вмешались обстоятельства непреодолимой силы.



Перед столь большим матчем лондонскому клубу потребовалось бы сперва провести ряд тестовых мероприятий, но сделать это в рождественский период период, обеспечив должный уровень безопасности, оказалось невозможно.



Тестирование всех систем нового стадиона продолжится, однако переезд вновь откладывается. В своем официальном заявлении президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви в очередной раз приносит свои извинения и обещает поделиться новой информацией на неделе, стартующей 7 января.