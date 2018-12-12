"Тоттенхэм" перенес матч против "Юнайтед" на "Уэмбли"

Новый стадион Тоттенхэма "Тоттенхэм" объявил о переносе своего домашнего матча против "Манчестер Юнайтед" 13 января в рамках Премьер-Лиги на "Уэмбли".

Ранее в декабре ходили слухи, что "красным дьяволам" будет оказана честь открыть новую 62-тысячную арену, однако в планы "шпор" вновь вмешались обстоятельства непреодолимой силы.

Перед столь большим матчем лондонскому клубу потребовалось бы сперва провести ряд тестовых мероприятий, но сделать это в рождественский период период, обеспечив должный уровень безопасности, оказалось невозможно.

Тестирование всех систем нового стадиона продолжится, однако переезд вновь откладывается. В своем официальном заявлении президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви в очередной раз приносит свои извинения и обещает поделиться новой информацией на неделе, стартующей 7 января.


Метки Манчестер Юнайтед, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 20:00

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