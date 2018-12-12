"Арсенал" интересуется Байи и Кэхиллом в преддверии января

"Арсенал" попытается приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно после тяжелой травмы Роба Холдинга.

23-летний Холдинг, в этом сезоне ставший очень важным игроком для команды, надорвал крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. Восстановление Роба займет от шести до девяти месяцев.



Теперь "Арсенал" может вернуться к "красным дьяволам", утверждает ESPN, чтобы попытаться приобрести Эрика Байи, который в этом сезоне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал очень редко появляться на футбольном поле.



По информации издания, Эмери является большим поклонником 24-летнего ивуарийца, за которым он следит еще со времен своей работы в "Севилье" и который в июне 2016 обошелся "Юнайтед" в 30 миллионов фунтов.



В качестве альтернативы Байи "канониры" рассматривают 32-летнего Кэхилла, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился единственным появлением на замену.



Контракт Гари истекает в конце сезона, однако "Челси" позволит своему капитану беспрепятственно покинуть "Стэмфорд Бридж" уже в январе. Единственной проблемой может стать тот факт, что "Арсенал" является прямым конкурентом "синих" в борьбе за попадание в топ-4.