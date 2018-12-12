"Арсенал" интересуется Байи и Кэхиллом в преддверии января
"Арсенал" попытается приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно после тяжелой травмы Роба Холдинга.
23-летний Холдинг, в этом сезоне ставший очень важным игроком для команды, надорвал крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. Восстановление Роба займет от шести до девяти месяцев.
Теперь "Арсенал" может вернуться к "красным дьяволам", утверждает ESPN, чтобы попытаться приобрести Эрика Байи, который в этом сезоне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал очень редко появляться на футбольном поле.
По информации издания, Эмери является большим поклонником 24-летнего ивуарийца, за которым он следит еще со времен своей работы в "Севилье" и который в июне 2016 обошелся "Юнайтед" в 30 миллионов фунтов.
В качестве альтернативы Байи "канониры" рассматривают 32-летнего Кэхилла, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился единственным появлением на замену.
Контракт Гари истекает в конце сезона, однако "Челси" позволит своему капитану беспрепятственно покинуть "Стэмфорд Бридж" уже в январе. Единственной проблемой может стать тот факт, что "Арсенал" является прямым конкурентом "синих" в борьбе за попадание в топ-4.
12.12.2018 19:00
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Последние комментарии:
Байи на Рэмзи и Озила норм сделка будет !
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На торрейру и го
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Помню кехила можно было за 6 миллионов из болтона взять. Венгер отказался и он перешел в Челси. Думаю нужно еще подождать лет 8 и когда ему будет 40 подписать его
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Как всегда орсиналь берёт лютых топчиков.
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