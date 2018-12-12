"Арсенал" интересуется Байи и Кэхиллом в преддверии января

Эрик Байи "Арсенал" попытается приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно после тяжелой травмы Роба Холдинга.

23-летний Холдинг, в этом сезоне ставший очень важным игроком для команды, надорвал крестообразные связки колена в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. Восстановление Роба займет от шести до девяти месяцев.

Теперь "Арсенал" может вернуться к "красным дьяволам", утверждает ESPN, чтобы попытаться приобрести Эрика Байи, который в этом сезоне угодил в опалу к Жозе Моуриньо и стал очень редко появляться на футбольном поле.

По информации издания, Эмери является большим поклонником 24-летнего ивуарийца, за которым он следит еще со времен своей работы в "Севилье" и который в июне 2016 обошелся "Юнайтед" в 30 миллионов фунтов.

В качестве альтернативы Байи "канониры" рассматривают 32-летнего Кэхилла, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился единственным появлением на замену.

Контракт Гари истекает в конце сезона, однако "Челси" позволит своему капитану беспрепятственно покинуть "Стэмфорд Бридж" уже в январе. Единственной проблемой может стать тот факт, что "Арсенал" является прямым конкурентом "синих" в борьбе за попадание в топ-4.


Метки Арсенал, Байи, Кэхилл, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 19:00

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  1. is8666 12.12.2018 20:43 # is8666
    Байи на Рэмзи и Озила норм сделка будет !

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  2. jappstamm 12.12.2018 19:23 # jappstamm
    На торрейру и го

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  3. mr-damian 12.12.2018 19:07 # mr-damian
    Помню кехила можно было за 6 миллионов из болтона взять. Венгер отказался и он перешел в Челси. Думаю нужно еще подождать лет 8 и когда ему будет 40 подписать его

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  4. ccchelsea 12.12.2018 19:04 # ccchelsea
    Как всегда орсиналь берёт лютых топчиков.

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