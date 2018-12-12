"Фулхэм" будет играть при менее чем 20 тыс. зрителей в течение двух сезонов

В следующие два сезона вместимость домашнего стадиона "Фулхэма" будет ограничена менее чем 20 тысячами зрителей.

В данный момент "Крэйвен Коттадж" вмещает 25,700 зрителей, однако еще девять месяцев назад лондонский клуб получил разрешение на реконструкцию трибуны "Риверсайд", которая располагается вдоль лицевой линии поля.



В понедельник "дачники", наконец, заключили контракт с подрядчиком, который возьмется за реализацию этого проекта стоимостью 80 миллионов фунтов. Это право досталось компании Buckingham Group.



Как сообщает Sky Sports, строительство начнется уже в мае 2019 и завершится к старту сезона 2021/22. На период работ вместимость арены понизится примерно на 6-7 тыс. зрителей — помимо непосредственно "Риверсайд", могут быть затронуты места на соседних трибунах по соображениям безопасности.



Также сообщается, что "Фулхэм" рассматривал вариант со временным переездом на другой стадион на период строительства, однако соседние "Лофтус Роад" и "Гриффин Парк" оказались слишком тесными, а вариант совмещения "Стэмфорд Бридж" с "Челси" сочтен нереалистичным.