Полузащитники "Арсенала" Месут Озил и Аарон Рэмси возобновили полноценные тренировки и готовы сыграть против "Карабаха" в четверг вечером.

Напомним, Озил не выходит на футбольное поле уже более месяца из-за болей в спине, тогда как Рэмси пропустил встречу с "Хаддерсфилдом" в субботу из-за повреждения лодыжки.



Однако накануне домашнего матча против "Карабаха" в Лиге Европы главный тренер "канониров" Унаи Эмери подтвердил возвращение обоих игроков в створ.



Ранее Эмери говорил, что не знает, при каких обстоятельствах Озил получил свою травму, но среди болельщиков распространено мнение, что Месут слишком увлекся видеоигрой Fortnite.



Общедоступный аккаунт Озила свидетельствует, что Месут провел 5,221 поединок в Fortnite. Каждый из них в среднем длится около 20 минут, а это означает, что футболист просидел с джойстиком 104,420 минут или 72 дня — по пять часов в день на протяжении года. Впрочем, Эмери не знает, насколько это правда.



"Я не знаю. Завтра он будет в заявке из 18 игроков. Нам еще предстоит решить, сыграет он с самого начала или появится по ходу матча", — цитирует Эмери Daily Mail.