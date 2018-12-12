Средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги снизилась до 31 фунта
В этом сезоне средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги снизилась до 31 фунта — на один фунт меньше, чем годом ранее.
Как сообщает Sky Sports, большинству болельщиков посещение матча Премьер-Лиги обходится менее чем в 30 фунтов. При этом только 3% фанатов платят за билеты более 60 фунтов.
Отдельного упоминания заслуживает цена билетов на выездные матчи — более четверти таких билетов распространяются по цене в 26 фунтов или менее. Средняя стоимость выездного билета составляет 28 фунтов, но некоторые доступны всего за 5 фунтов.
"Упорная работа клубов по заполнению своих площадок вкупе с преданностью фанатов обеспечивают рекордную заполняемость стадионов в Премьер-Лиги — на уровне 96% уже четыре сезона кряду".
"Клубы предлагают билеты широкого ценового диапазона, обеспечивая отличное качестве за эти деньги. Надеемся, это исследование поможет рассказать людям о том, сколько на самом деле стоит посещение матчей Премьер-Лиги для большинства фанатов, а также мы надеемся привлечь новых фанатов, которые задумываются о своем первом походе на стадион", — сообщил глава Премьер-Лиги Ричард Скадамор.
12.12.2018 17:00
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Последние комментарии:
Мелочь, но приятно. Разве что мешок семечек купить и на матч.)))
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Минимальная может но уж точно не средняя, на Арс-Тот цены начинались от 150 фунтов
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Две с половиной тысячи рублей получается.
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Пстц, есть страны в которых цены и уменьшаются тоже.
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