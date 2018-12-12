В этом сезоне средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги снизилась до 31 фунта — на один фунт меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Sky Sports, большинству болельщиков посещение матча Премьер-Лиги обходится менее чем в 30 фунтов. При этом только 3% фанатов платят за билеты более 60 фунтов.



Отдельного упоминания заслуживает цена билетов на выездные матчи — более четверти таких билетов распространяются по цене в 26 фунтов или менее. Средняя стоимость выездного билета составляет 28 фунтов, но некоторые доступны всего за 5 фунтов.



"Упорная работа клубов по заполнению своих площадок вкупе с преданностью фанатов обеспечивают рекордную заполняемость стадионов в Премьер-Лиги — на уровне 96% уже четыре сезона кряду".



"Клубы предлагают билеты широкого ценового диапазона, обеспечивая отличное качестве за эти деньги. Надеемся, это исследование поможет рассказать людям о том, сколько на самом деле стоит посещение матчей Премьер-Лиги для большинства фанатов, а также мы надеемся привлечь новых фанатов, которые задумываются о своем первом походе на стадион", — сообщил глава Премьер-Лиги Ричард Скадамор.



