Средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги снизилась до 31 фунта

Билет В этом сезоне средняя стоимость билета на матч Премьер-Лиги снизилась до 31 фунта — на один фунт меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Sky Sports, большинству болельщиков посещение матча Премьер-Лиги обходится менее чем в 30 фунтов. При этом только 3% фанатов платят за билеты более 60 фунтов.

Отдельного упоминания заслуживает цена билетов на выездные матчи — более четверти таких билетов распространяются по цене в 26 фунтов или менее. Средняя стоимость выездного билета составляет 28 фунтов, но некоторые доступны всего за 5 фунтов.

"Упорная работа клубов по заполнению своих площадок вкупе с преданностью фанатов обеспечивают рекордную заполняемость стадионов в Премьер-Лиги — на уровне 96% уже четыре сезона кряду".

"Клубы предлагают билеты широкого ценового диапазона, обеспечивая отличное качестве за эти деньги. Надеемся, это исследование поможет рассказать людям о том, сколько на самом деле стоит посещение матчей Премьер-Лиги для большинства фанатов, а также мы надеемся привлечь новых фанатов, которые задумываются о своем первом походе на стадион", — сообщил глава Премьер-Лиги Ричард Скадамор.

Стоимость билетов на матчи Премьер-Лиги в сезоне 2018/19


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 17:00

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  1. sexan 12.12.2018 19:03 # sexan
    Мелочь, но приятно. Разве что мешок семечек купить и на матч.)))

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  2. ket4yn 12.12.2018 18:11 # ket4yn
    Минимальная может но уж точно не средняя, на Арс-Тот цены начинались от 150 фунтов

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  3. suddenly 12.12.2018 17:53 # suddenly
    Две с половиной тысячи рублей получается.

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  4. gerrard08 12.12.2018 17:14 # gerrard08
    Пстц, есть страны в которых цены и уменьшаются тоже.

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