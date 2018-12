Прогнозы на 6-й тур группового этапа Лиги Чемпионов. Матчи среды

В среду в группах Лиги Чемпионов с английскими командами будет не так много интриги, как днем ранее. "Манчестер Сити" постарается извиниться перед своими болельщиками за поражение от "Челси" в матче с "Хоффенхаймом", а "Манчестер Юнайтед" сразится с "Валенсией" в преддверии игры с "Ливерпулем".

ГРУППА F



В этой группе интрига очерчена четко — "Манчестер Сити" уже в плей-офф, "Хоффенхайм" — за бортом Лиги Чемпионов, а "Шахтер" и "Лион" в очном противостоянии смогут выяснить, кто будет обладателем второй путевки в 1/8 финала из этой группы. "Манчестер Сити" нужно набрать одно очко в игре с "Хоффенхаймом", чтобы гарантировать себе первое место и преимущество при жеребьевке в понедельник. Немцы имеют теоретические шансы на третье место и путевку в Лигу Европы, если обыграют "Сити", а "Шахтер" проиграет "Лиону".



В главном же матче дня в группе "Шахтеру" в Киеве нужна только победа, чтобы выйти в плей-офф со второго места, а "Лион" устроит и ничья. В случае победы "Лиона" и поражения "Манчестер Сити" с "Хоффенхаймом" французы поднимутся на первое место, так как имеют преимущество перед "горожанами" по личным встречам.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ХОФФЕНХАЙМ

Среда, 12 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в последних 10 матчах "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;

- в последних семи матчах "Хоффенхайма" в Лиге Чемпионов также проходил ТБ2.5;

- "Хоффенхайм" пропускал как минимум два гола в семи последних матчах Лиги Чемпионов;

- "Манчестер Сити" забивал как минимум дважды в четырех последних матчах Лиги Чемпионов;

- "Хоффенхайм" не может выиграть уже в семи матчах Лиги Чемпионов кряду;

- "Хоффенхайм" забивал минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 2:0



Варианты для ставок от Who Scored:



Победа "Манчестер Сити" — 1.22 в БК Фонбет

Точный счет 2:0 — 9.0 в БК Фонбет

Тотал меньше 2.5 голов — 3.25 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Пеп Гвардиола будет немного расстроен после поражения от "Челси" на выходных, поэтому он захочет получить ответ от своей команды. Он проведет ротацию, но состав "Сити" все равно будет достаточно сильным. Кроме того, "Хоффенхайм" привык играть в открытый футбол, а это именно то, что нужно для "Сити".



Прогноз Чарли Николаса: "Манчестер Сити" выиграет 3:1, Габриэль Жезус и Лерой Сане забьют



ШАХТЕР — ЛИОН

Среда, 12 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Лион" сыграл вничью в четырех последних матчах в Лиге Чемпионов;

- в 10 из 11 последних матчей "Шахтера" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Лион" забивал минимум дважды в каждом из пяти матчей группового этапа Лиги Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 2:1



Варианты для ставок от Who Scored:



Победа "Шахтера" — 2.25 в БК Фонбет

Точный счет 2:1 — 9.5 в БК Фонбет

Тотал больше 2.5 голов — 1.48 в БК Фонбет



ГРУППА H



В Группе Н местами поменяться по итогам заключительного тура только "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", но в любом случае именно эти две команды пройдут в плей-офф, "Валенсия" окажется с третьего места в Лиге Европы, а "Янг Бойз" будут последними. Но есть большие сомнения в том, что МЮ вообще будет сражаться за первое место, так как сложно поверить в то, что "Юве" не победит "Янг Бойз", да и самим манкунианцам на выходных играть с "Ливерпулем".



ВАЛЕНСИЯ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Среда, 12 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- в семи из восьми последних матчей "Валенсии" в Лиге Чемпионов проходил тотал меньше 2.5 голов;

- также в семи из восьми последних матчей "Валенсии" с "Юнайтед" в еврокубках также был зафиксирован ТМ2.5 голов;

- МЮ не пропускал на "Месталье" в трех последних матчах во всех турнирах;

- МЮ не проигрывает "Валенсии" в девяти последних матчах.



Прогноз Who Scored: 1:1



Варианты для ставок от Who Scored:



Ничья — 3.3 в БК Фонбет

Точный счет 1:1 — 6.5 в БК Фонбет

Тотал меньше 2,5 голов — 1.8 в БК Фонбет



Чарли Николас (Sky Sports)



Это будет моя игра. "Юнайтед" проделал тяжелую работу и справился. Поездка на "Энфилд" будет первой мыслью в голове у Жозе Моуриньо, поэтому он сделает все, чтобы там у него было больше шансов. Поль Погба и другие парни, которые будут выбраны для этой игры, немного побегают. Но — для них главным днем будет воскресенье, и именно там будут все их мысли.



Прогноз Чарли Николаса: "Валенсия" выиграет 1:0 или тотал меньше 1.5 гола



ЯНГ БОЙЗ — ЮВЕНТУС

Среда, 12 декабря, 23:00







Ключевая статистика от Who Scored



- "Ювентус" выиграл пять из последних шести матчей в Лиге Чемпионов;

- "Янг Бойз" не побеждал в пяти матчах группового раунда Лиги Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 0:3



Варианты для ставок от Who Scored:



Победа "Ювентуса" — 1.37 в БК Фонбет

Точный счет 0:3 — 9.0 в БК Фонбет

Тотал больше 2.5 голов — 1.8 в БК Фонбет



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru