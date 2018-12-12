Яя Туре будет искать себе клуб в Премьер-Лиге
На этой неделе бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре летит в Лондон, чтобы попытаться найти себе клуб в Премьер-Лиге.
Напомним, накануне Туре "по обоюдному согласию сторон" расторг контракт с "Олимпиакосом", где он сыграл только пять матчей за три месяца.
Как стало известно Sky Sports, одной из главных причин расставания с 35-летним ивуарийцем стали финансовые затруднения греческого клуба, а вовсе не плохая игра Яя.
Также Sky Sports сообщает, что ветеран уже отклонил ряд предложений из Китая и МЛС. Целью Туре является возвращение в Премьер-Лигу, которую он трижды выигрывал с "горожанами".
Уже со дня на день Яя прибудет в Лондон, где проживает его семья. Свой последний матч Яя сыграл более месяца назад, однако все это время поддерживает себя в форме и верит, что по-прежнему достаточно хорош для выступлений в Премьер-Лиге.
12.12.2018 15:45
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