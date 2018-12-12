Яя Туре будет искать себе клуб в Премьер-Лиге

Яя Туре На этой неделе бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре летит в Лондон, чтобы попытаться найти себе клуб в Премьер-Лиге.

Напомним, накануне Туре "по обоюдному согласию сторон" расторг контракт с "Олимпиакосом", где он сыграл только пять матчей за три месяца.

Как стало известно Sky Sports, одной из главных причин расставания с 35-летним ивуарийцем стали финансовые затруднения греческого клуба, а вовсе не плохая игра Яя.

Также Sky Sports сообщает, что ветеран уже отклонил ряд предложений из Китая и МЛС. Целью Туре является возвращение в Премьер-Лигу, которую он трижды выигрывал с "горожанами".

Уже со дня на день Яя прибудет в Лондон, где проживает его семья. Свой последний матч Яя сыграл более месяца назад, однако все это время поддерживает себя в форме и верит, что по-прежнему достаточно хорош для выступлений в Премьер-Лиге.


Метки Премьер-Лига, Туре

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 15:45

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Последние комментарии:




  1. osivori 12.12.2018 16:50 # osivori
    а найдет ли, хах

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  2. chebrec 12.12.2018 16:01 # chebrec
    Легенда МС

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  3. mata-hazard 12.12.2018 15:54 # mata-hazard
    Чёрная песда обиженка возвращается...

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