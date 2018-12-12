"Вест Хэм" продлил контракт с Марком Ноблом

"Вест Хэм" воспользовался своей опцией и на 12 месяцев продлил контракт своего капитана Марка Нобла, чье будущее теперь связано до июня 2021.

31-летний Нобл является редким для современного футбола представителем игроков, которые всю свою карьеру проводят в одном клубе. Полузащитник лишь дважды отлучался из "Вест Хэма" — в краткосрочную аренду в "Халл" и "Ипсвич" в 2006 году.



Дебютировав за первую команду "молотобойцев" в 17-летнем возрасте, с тех пор Марк сыграл 446 матчей. С сезона 2015/16 воспитанник академии лондонцев носит капитанскую повязку.



"Мы воспользовались опцией насчет дополнительного года, которая была предусмотрена в подписанном мною контракте несколько лет назад, и это великолепная новость для меня и моей семьи".



"Я нахожусь в клубе всю свою жизнь — я всегда говорил, что хочу быть в этом клубе, и я думаю, мы движемся в правильном направлении, поэтому мой контракт был продлен в правильное время", — сообщил Нобл.