Анчелотти: "С VAR Ван Дейк получил бы красную карточку"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что с системой VAR защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получил бы красную карточку за грубый фол против Дриса Мертенса во вчерашнем матче на "Энфилде".

В первом тайме, еще до гола Мохамеда Салаха, благодаря которому "красные" одержали минимальную победу и вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, Ван Дейк жестко подкатился под Мертенса.



Виргил сыграл в мяч, но также заехал по ноге соперника, и рефери предъявил самому дорогому защитнику мира желтую карточку. По мнению Анчелотти, с системой видеопомощи Ван Дейк был бы изгнан с поля.



"Судя по видео, это красная карточка. Насчет VAR есть много вопросов, но VAR появляется в Лиге Чемпионов слишком поздно".



"Мы были очень близки, но нам не о чем жалеть. Я сказал об это игрокам. Когда приезжаешь в такое место, не можешь ожидать, что создашь 10 моментов. Мы создали два хороших момента, но нам не хватило везения, чтобы забить", — цитирует Анчелотти Sky Sports.



Добавим, что недавно УЕФА принял решение ввести систему VAR уже в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, со стадии плей-офф, первый матч которой Ван Дейк в любом случае пропустит из-за перебора желтых карточек.



