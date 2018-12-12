Анчелотти: "С VAR Ван Дейк получил бы красную карточку"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что с системой VAR защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получил бы красную карточку за грубый фол против Дриса Мертенса во вчерашнем матче на "Энфилде".
В первом тайме, еще до гола Мохамеда Салаха, благодаря которому "красные" одержали минимальную победу и вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, Ван Дейк жестко подкатился под Мертенса.
Виргил сыграл в мяч, но также заехал по ноге соперника, и рефери предъявил самому дорогому защитнику мира желтую карточку. По мнению Анчелотти, с системой видеопомощи Ван Дейк был бы изгнан с поля.
"Судя по видео, это красная карточка. Насчет VAR есть много вопросов, но VAR появляется в Лиге Чемпионов слишком поздно".
"Мы были очень близки, но нам не о чем жалеть. Я сказал об это игрокам. Когда приезжаешь в такое место, не можешь ожидать, что создашь 10 моментов. Мы создали два хороших момента, но нам не хватило везения, чтобы забить", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Добавим, что недавно УЕФА принял решение ввести систему VAR уже в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, со стадии плей-офф, первый матч которой Ван Дейк в любом случае пропустит из-за перебора желтых карточек.
12.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
Вы проиграли и по делу.Желтая,красная какая разница ваша игра сегодня была хуевой(что не отр заслуг ливера),а так с победой Ливапул.Очередной раз АПЛ остается самой сильной лигой.С победой красные братья.
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Недоразвитые болелы маню,манси и арсенала горят от успехов Ливерпуля.Какая разница какого цвета карточку дали?Ливерпуль в 1/8 ЛЧ и точка.YNWA!
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еще с прошлого сезона такая кухня происходит. там гол с оффсайда забили, там чистый отменили в их ворота, тут красную не дали, пенальти нарисовали/не поставили и еще десятки подобных случаев и все естественно в пользу портовой залупки
не знаю как у вас, а у меня вырисовывается такая картина: убер важный и решающий матч, и колбасе нужно победить непростого соперника с определенным счетом. После долгих раздумий о тактике на матч, клопецо встает с трона из страпонов и такой говорит решительно: "Подержи-ка мою вставную челюсть!" (свои-то зубы уже сгнили по понятным причинам) и удаляется в неизвестном направлении.
А потом мы наблюдаем подобные как в сабже эпизоды, как женоподобная черная образина прямой ногой катится в кость оппонента и судейка не реагирует, хотя все видел
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В мяч можно и двумя ногами вперед, попутно сломав ногу сопернику. Портовые обрыганы нашли оправдание. Шипами в лодыжку въехал, повезло что не сломал ногу...Если бы он сыграл допустим носком, а затем попал бы своим коленом или бедром, то понятно ...катился, зацепил. А тут нахой убивая влетел, и нормалек. В общем давно заметил, что судьи ,,ломаются" когда давят трибуны. Если бы был VAR в ЛЧ, то не был бы лузерх,уй в финале прошлогоднем, в котором был обоссан Реалом...Слава те хоспоти.
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manutd-20champ один адекват. Гомес...
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И то правда. Это не игра в мяч, это игра в скорую помощь.
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пеликаны, ну вспомните здесь хоть кто-то Гомеса.
бедного Ми все уже заочно убили...
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Вот из-за таких гандонов у людей потом карьера на дно катится.
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несомненно красная
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В новости дня висит маню, а все собираются в постах про ЛФК.
Хейтерс гона хейт
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Неймар бы умер после такого.
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К сожалению для портовых, в плей офф теперь будет вар и сосать в перерывах для Юркина клепа будет чисто хобби
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шипами + прямая нога. Однозначно красная
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Фол Мертенсу за блокировку
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Пидорас
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Желтая за опасную игру - самое адекватное наказание. Ибо это был очень агрессивный и заведомо опасный ход, но он полностью оправдался ибо в первую очередь была игра в мяч.
Красная это когда не попадаешь по мячу, а прямо ебашишь по ноге.
Поэтому Анчи просто нытьливую телку включил.
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Ебать, внатуре горит. Я уверен, что у трети ФАПЛа ноги травмированы. Это все само само разумеется, когда играешь в самый травмоопасный вид командного спорта.
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Анчелотти попросту ноет, рассчитано на людей далеких от футбола. Человек сыграл в мяч, причем не ззади подкатился (что автоматически являлось бы нарушением)
Кстати, эксклюзивно для пинсов выше - Гомесу ногу сломали, причем буквально, даже фол не свистнули.
Дело не в силе травмы, а именно в допустимости самого действия. Это из серии с локтя вьебал - желтая, с локтя вьебал в кровь - красная. Это бред.
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если б этот мертенс был первым на мяче, то да, красная. а так ван дейк выбил мяч абсолютно чисто, а потом из-за его спины выскочил соперник и по инерции получил в голеностоп.
в матче с псж вератти получил за такое же столкновение желтую, а там мяча и рядом не было, нужно судьям быть последовательными.
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Он ему чуть ногу не сломал
Посмотрите как нога не естественно согнута
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