Анчелотти: "С VAR Ван Дейк получил бы красную карточку"

Виргил Ван Дейк и Дрис Мертенс Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что с системой VAR защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получил бы красную карточку за грубый фол против Дриса Мертенса во вчерашнем матче на "Энфилде".

В первом тайме, еще до гола Мохамеда Салаха, благодаря которому "красные" одержали минимальную победу и вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, Ван Дейк жестко подкатился под Мертенса.

Виргил сыграл в мяч, но также заехал по ноге соперника, и рефери предъявил самому дорогому защитнику мира желтую карточку. По мнению Анчелотти, с системой видеопомощи Ван Дейк был бы изгнан с поля.

"Судя по видео, это красная карточка. Насчет VAR есть много вопросов, но VAR появляется в Лиге Чемпионов слишком поздно".

"Мы были очень близки, но нам не о чем жалеть. Я сказал об это игрокам. Когда приезжаешь в такое место, не можешь ожидать, что создашь 10 моментов. Мы создали два хороших момента, но нам не хватило везения, чтобы забить", — цитирует Анчелотти Sky Sports.

Добавим, что недавно УЕФА принял решение ввести систему VAR уже в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, со стадии плей-офф, первый матч которой Ван Дейк в любом случае пропустит из-за перебора желтых карточек.


Метки VAR, Анчелотти, Ван Дейк, видео, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2176

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vvvv 12.12.2018 17:06 # vvvv
    Вы проиграли и по делу.Желтая,красная какая разница ваша игра сегодня была хуевой(что не отр заслуг ливера),а так с победой Ливапул.Очередной раз АПЛ остается самой сильной лигой.С победой красные братья.

    (ответить)

  2. emily-lfc-2005 12.12.2018 17:02 # emily-lfc-2005
    Недоразвитые болелы маню,манси и арсенала горят от успехов Ливерпуля.Какая разница какого цвета карточку дали?Ливерпуль в 1/8 ЛЧ и точка.YNWA!

    (ответить)

  3. imfake 12.12.2018 16:28 # imfake
    еще с прошлого сезона такая кухня происходит. там гол с оффсайда забили, там чистый отменили в их ворота, тут красную не дали, пенальти нарисовали/не поставили и еще десятки подобных случаев и все естественно в пользу портовой залупки

    не знаю как у вас, а у меня вырисовывается такая картина: убер важный и решающий матч, и колбасе нужно победить непростого соперника с определенным счетом. После долгих раздумий о тактике на матч, клопецо встает с трона из страпонов и такой говорит решительно: "Подержи-ка мою вставную челюсть!" (свои-то зубы уже сгнили по понятным причинам) и удаляется в неизвестном направлении.
    А потом мы наблюдаем подобные как в сабже эпизоды, как женоподобная черная образина прямой ногой катится в кость оппонента и судейка не реагирует, хотя все видел

    (ответить)

  4. mcfc-fantactic 12.12.2018 16:23 # mcfc-fantactic
    В мяч можно и двумя ногами вперед, попутно сломав ногу сопернику. Портовые обрыганы нашли оправдание. Шипами в лодыжку въехал, повезло что не сломал ногу...Если бы он сыграл допустим носком, а затем попал бы своим коленом или бедром, то понятно ...катился, зацепил. А тут нахой убивая влетел, и нормалек. В общем давно заметил, что судьи ,,ломаются" когда давят трибуны. Если бы был VAR в ЛЧ, то не был бы лузерх,уй в финале прошлогоднем, в котором был обоссан Реалом...Слава те хоспоти.

    (ответить)

  5. ezh28 12.12.2018 16:04 # ezh28
    manutd-20champ один адекват. Гомес...

    (ответить)

  6. yela 12.12.2018 16:02 # yela
    И то правда. Это не игра в мяч, это игра в скорую помощь.

    (ответить)

  7. manutd-20champ 12.12.2018 15:59 # manutd-20champ
    пеликаны, ну вспомните здесь хоть кто-то Гомеса.
    бедного Ми все уже заочно убили...

    (ответить)

  8. element-ekb 12.12.2018 15:57 # element-ekb
    Вот из-за таких гандонов у людей потом карьера на дно катится.

    (ответить)

  9. osivori 12.12.2018 15:50 # osivori
    несомненно красная

    (ответить)

  10. lfc-krr 12.12.2018 15:40 # lfc-krr
    В новости дня висит маню, а все собираются в постах про ЛФК.
    Хейтерс гона хейт

    (ответить)

  11. brown-ale 12.12.2018 15:39 # brown-ale
    Неймар бы умер после такого.

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 12.12.2018 15:36 # lexa-arsenal
    К сожалению для портовых, в плей офф теперь будет вар и сосать в перерывах для Юркина клепа будет чисто хобби

    (ответить)

  13. farot 12.12.2018 15:34 # farot
    шипами + прямая нога. Однозначно красная

    (ответить)

  14. shakur 12.12.2018 15:33 # shakur
    Фол Мертенсу за блокировку

    (ответить)

  15. lexa-arsenal 12.12.2018 15:33 # lexa-arsenal
    Пидорас

    (ответить)

  16. gerrard08 12.12.2018 15:27 # gerrard08
    Желтая за опасную игру - самое адекватное наказание. Ибо это был очень агрессивный и заведомо опасный ход, но он полностью оправдался ибо в первую очередь была игра в мяч.
    Красная это когда не попадаешь по мячу, а прямо ебашишь по ноге.
    Поэтому Анчи просто нытьливую телку включил.

    (ответить)

  17. vyrentz 12.12.2018 15:23 # vyrentz
    Ебать, внатуре горит. Я уверен, что у трети ФАПЛа ноги травмированы. Это все само само разумеется, когда играешь в самый травмоопасный вид командного спорта.

    (ответить)

  18. vyrentz 12.12.2018 15:20 # vyrentz
    Анчелотти попросту ноет, рассчитано на людей далеких от футбола. Человек сыграл в мяч, причем не ззади подкатился (что автоматически являлось бы нарушением)
    Кстати, эксклюзивно для пинсов выше - Гомесу ногу сломали, причем буквально, даже фол не свистнули.
    Дело не в силе травмы, а именно в допустимости самого действия. Это из серии с локтя вьебал - желтая, с локтя вьебал в кровь - красная. Это бред.

    (ответить)

  19. liverfun 12.12.2018 15:10 # liverfun
    если б этот мертенс был первым на мяче, то да, красная. а так ван дейк выбил мяч абсолютно чисто, а потом из-за его спины выскочил соперник и по инерции получил в голеностоп.
    в матче с псж вератти получил за такое же столкновение желтую, а там мяча и рядом не было, нужно судьям быть последовательными.

    (ответить)

  20. chebrec 12.12.2018 15:07 # chebrec
    Он ему чуть ногу не сломал
    Посмотрите как нога не естественно согнута

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: