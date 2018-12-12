Анонс матча "Валенсия" — "Манчестер Юнайтед"

Поль Погба Заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов в гостях у "Валенсии" видится для "Манчестер Юнайтед" чистой формальностью.

Несмотря на все свои проблемы в Премьер-Лиге, "красные дьяволы" досрочно решили свою задачу по выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.

Теоретически "Юнайтед" все еще может финишировать первым, но для этого не только должен побеждать сам, но и надеяться на поражение "Ювентуса" от "Янг Бойз". Такой сценарий главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо решительно отверг.

Что касается "Валенсии", то она гарантированно останется третьей и отправится в Лигу Европы. Таким образом, этот матч лишен какого-либо турнирного значения и дает Моуриньо поберечь основных игроков перед выездом к "Ливерпулю" в воскресенье.

- Это будет восьмая встреча соперников в Лиге Чемпионов. Прежде "Юнайтед" еще не потерпел ни одного поражения, одержав две победы.

- "Валенсия" выиграла только одну из девяти предыдущих встреч с "Юнайтед" — 2:1 в сентябре 1982 в рамках Кубка УЕФА.

- В шести последних встречах этих соперников во всех соревнованиях было забито только пять голов. В октябре они сыграли 0:0 на "Олд Траффорд".

- Если "Юнайтед" не забьет, то "Валенсия" станет первым соперником "дьяволов" с "Вильярреала" в сезоне 2008/09, которому они не смогли забить дома и на выезде на групповой стадии.

- "Валенсия" проиграла четыре из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.

- На счету Жозе Моуриньо 17 побед в Лиге Чемпионов со счетом 1:0. Только у Карло Анчелотти (24) и Алекса Фергюсона (21) больше.

На тренировке "Юнайтед" во вторник отсутствовали Крис Смоллинг, Люк Шоу и Антони Мартиаль, но Эрик Байи вернулся к занятиям. Ожидается, что передышку, среди прочих, получит даже голкипер Давид Де Хеа. Виктор Линделеф и Алексис Санчес травмированы. Должны сыграть Диогу Далот, Маттео Дармиан и Поль Погба.

Лига Чемпионов. Группа H. 6-й тур
"Валенсия" (Испания) — "Манчестер Юнайтд" (Англия)
Валенсия. Стадион "Месталья". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Валенсия, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 14:40

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  1. chebrec 12.12.2018 14:58 # chebrec
    Можно как барсе третий состав выставлять

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  2. jayspearingagent 12.12.2018 14:57 # jayspearingagent
    Интересно

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  3. selfish 12.12.2018 14:56 # selfish
    Моур просто гений!

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  4. chebrec 12.12.2018 14:49 # chebrec
    Глори глори МЮ!

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  5. al-faarabi 12.12.2018 14:49 # al-faarabi
    англичане красавчики, никогда не сомневался в них

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