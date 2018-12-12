Анонс матча "Валенсия" — "Манчестер Юнайтед"

Заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов в гостях у "Валенсии" видится для "Манчестер Юнайтед" чистой формальностью.

Несмотря на все свои проблемы в Премьер-Лиге, "красные дьяволы" досрочно решили свою задачу по выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.



Теоретически "Юнайтед" все еще может финишировать первым, но для этого не только должен побеждать сам, но и надеяться на поражение "Ювентуса" от "Янг Бойз". Такой сценарий главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо решительно отверг.



Что касается "Валенсии", то она гарантированно останется третьей и отправится в Лигу Европы. Таким образом, этот матч лишен какого-либо турнирного значения и дает Моуриньо поберечь основных игроков перед выездом к "Ливерпулю" в воскресенье.



- Это будет восьмая встреча соперников в Лиге Чемпионов. Прежде "Юнайтед" еще не потерпел ни одного поражения, одержав две победы.



- "Валенсия" выиграла только одну из девяти предыдущих встреч с "Юнайтед" — 2:1 в сентябре 1982 в рамках Кубка УЕФА.



- В шести последних встречах этих соперников во всех соревнованиях было забито только пять голов. В октябре они сыграли 0:0 на "Олд Траффорд".



- Если "Юнайтед" не забьет, то "Валенсия" станет первым соперником "дьяволов" с "Вильярреала" в сезоне 2008/09, которому они не смогли забить дома и на выезде на групповой стадии.



- "Валенсия" проиграла четыре из шести последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.



- На счету Жозе Моуриньо 17 побед в Лиге Чемпионов со счетом 1:0. Только у Карло Анчелотти (24) и Алекса Фергюсона (21) больше.



На тренировке "Юнайтед" во вторник отсутствовали Крис Смоллинг, Люк Шоу и Антони Мартиаль, но Эрик Байи вернулся к занятиям. Ожидается, что передышку, среди прочих, получит даже голкипер Давид Де Хеа. Виктор Линделеф и Алексис Санчес травмированы. Должны сыграть Диогу Далот, Маттео Дармиан и Поль Погба.



Лига Чемпионов. Группа H. 6-й тур

"Валенсия" (Испания) — "Манчестер Юнайтд" (Англия)

Валенсия. Стадион "Месталья". 23:00 Онлайн-трансляция