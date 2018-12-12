Анонс матча "Манчестер Сити" — "Хоффенхайм"

Лерой Сане "Манчестер Сити" будет достаточно очка в домашнем противостоянии с "Хоффенхаймом", чтобы гарантировать себе первое место в Группе F Лиги Чемпионов.

В предыдущем туре группового этапа "горожане" добыли тяжелую ничью 2:2 в гостях у "Лиона", благодаря чему досрочно гарантировали себе участие в 1/8 финала. Дело за малым — чемпионам Премьер-Лиги нужно оформить победу в квартете для более благосклонного жребия.

К этому матчу "Сити" подходит на фоне своего первого поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:0 от "Челси". Однако желание команды Хосепа Гвардиолы реабилитироваться могут поумерить кадровые проблемы.

"У нас есть только 15 игроков на завтра, когда нас ждет очень тяжелый матч. Мы уже в следующей стадии, что важно, но мы должны постараться выиграть каждый свой матч, чтобы финишировать первыми", — сообщил Гвардиола.

- В первой встрече этих команд на групповом этапе "Сити" одержал победу 1:2, и "Хоффенхайм" финиширует последним в квартете, если не выиграет на "Этихад".

- "Манчестер Сити" не проигрывает немецким командам уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду, включая пять побед.

- Прежде "Хоффенхайм" лишь однажды приезжал в Англию, уступив 4:2 "Ливерпулю" в сезоне 2017/18.

- "Сити" проиграл три из четырех последних матчей на "Этихад" в Лиге Чемпионов, хотя до этого не знал поражений дома в 12 домашних поединках кряду в соревновании.

- Если "Хоффенхайм" не одержит победу, то станет первой командой, финишировавшей последней в группе с 10 или более забитыми голам, со времен "Олимпиакоса" в сезоне 2002/03 (11).

- Хосеп Гвардиола как тренер надеется в девятый раз за 10 сезонов выйти в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места группы, не сумев это сделать только в свой первый год работы с "Сити" (2-е место в 2016/17).

- Это будет восьмая встреча Гвардиолы с "Хоффенхаймм" — шесть побед и одна ничья.

Очередным клиентом докторов "Сити" стал полузащитник Давид Сильва, который пропустит несколько недель. Серхио Агуэро может вернуться к уикенду, но Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне задержатся в лазарете подольше.

Лига Чемпионов. Группа F. 6-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 14:00

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  1. arhangel777 12.12.2018 14:57 # arhangel777
    Не интересно не читайте, какой вопрос? )))

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  2. chebrec 12.12.2018 14:50 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Изи хейторы подорваны!!!

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  3. only--liverpool 12.12.2018 14:49 # only--liverpool
    Говно

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  4. ian 12.12.2018 14:39 # ian
    Не интересно

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  5. jayspearingagent 12.12.2018 14:34 # jayspearingagent
    Не интересно

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  6. selfish 12.12.2018 14:29 # selfish
    Не интересно

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