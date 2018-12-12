Анонс матча "Манчестер Сити" — "Хоффенхайм"

"Манчестер Сити" будет достаточно очка в домашнем противостоянии с "Хоффенхаймом", чтобы гарантировать себе первое место в Группе F Лиги Чемпионов.

В предыдущем туре группового этапа "горожане" добыли тяжелую ничью 2:2 в гостях у "Лиона", благодаря чему досрочно гарантировали себе участие в 1/8 финала. Дело за малым — чемпионам Премьер-Лиги нужно оформить победу в квартете для более благосклонного жребия.



К этому матчу "Сити" подходит на фоне своего первого поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — 2:0 от "Челси". Однако желание команды Хосепа Гвардиолы реабилитироваться могут поумерить кадровые проблемы.



"У нас есть только 15 игроков на завтра, когда нас ждет очень тяжелый матч. Мы уже в следующей стадии, что важно, но мы должны постараться выиграть каждый свой матч, чтобы финишировать первыми", — сообщил Гвардиола.



- В первой встрече этих команд на групповом этапе "Сити" одержал победу 1:2, и "Хоффенхайм" финиширует последним в квартете, если не выиграет на "Этихад".



- "Манчестер Сити" не проигрывает немецким командам уже шесть матчей Лиги Чемпионов кряду, включая пять побед.



- Прежде "Хоффенхайм" лишь однажды приезжал в Англию, уступив 4:2 "Ливерпулю" в сезоне 2017/18.



- "Сити" проиграл три из четырех последних матчей на "Этихад" в Лиге Чемпионов, хотя до этого не знал поражений дома в 12 домашних поединках кряду в соревновании.



- Если "Хоффенхайм" не одержит победу, то станет первой командой, финишировавшей последней в группе с 10 или более забитыми голам, со времен "Олимпиакоса" в сезоне 2002/03 (11).



- Хосеп Гвардиола как тренер надеется в девятый раз за 10 сезонов выйти в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места группы, не сумев это сделать только в свой первый год работы с "Сити" (2-е место в 2016/17).



- Это будет восьмая встреча Гвардиолы с "Хоффенхаймм" — шесть побед и одна ничья.



Очередным клиентом докторов "Сити" стал полузащитник Давид Сильва, который пропустит несколько недель. Серхио Агуэро может вернуться к уикенду, но Клаудио Браво, Бенжамен Менди и Кевин Де Брюйне задержатся в лазарете подольше.



Лига Чемпионов. Группа F. 6-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция