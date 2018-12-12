Невилл: "Алиссон сильнее повлиял на игру "Ливерпуля", чем Ван Дейк"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что голкипер Алиссон сильнее повлиял на игру "Ливерпуля", чем защитник Виргил Ван Дейк.

"Красные" заметно улучшили свою игру в обороне, когда в середине прошлого сезона решились инвестировать 75 миллионов фунтов в Ван Дейка.



А прошлым летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп крупно потратился на укрепление последнего рубежа, пригласив Алиссона, и эту покупку Невилл считает еще более важной для лидеров Премьер-Лиги.



"Наверное, я был самым суровым критиком голкиперов "Ливерпуля" за последние два-три года. Не потому, что они мне не нравятся как голкиперы. Вообще-то, я считаю их очень хорошими голкиперами. Они соответствуют уровню Премьер-Лиги, и их ждут успешные карьеры".



"Но ты воспринимаешь это по-другому, когда был свидетелем игры Петера Шмейхеля и Эдвина Ван дер Сара. Когда в ворота "Ливерпуля" влетает очередной мяч, а комментатор говорит, что голкипер был бессилен этому помешать, ты думаешь про себя: "Нет, это не так, великий голкипер, лучший в мире голкипер, спас бы их".



"Я могу привести вам два-три таких спасения от Алиссона в этом сезоне. Первое случилось против "Челси", когда они набрали очко. Эден Азар, один из лучших игроков в мире, мог сделать счет 2:0, но Алиссон выиграл дуэль один на один с ним".



"Также он принес "Ливерпулю" два очка против "Эвертона", он абсолютно выдающимся образом сыграл ногами".



"Великие голкиперы раз за разом приносят тебе очки, и вы этого даже не замечаете. Если вы все еще говорите, что Ван Дейк оказал наибольшее влияние на их игру, то это не так", — сообщил Невилл в эфире.