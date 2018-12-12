Светская хроника за среду

Светская хроника Маркус Рэшфорд заинтересовал "Ювентус". "Барселона" хочет за Усмана Дембеле 360 миллионов фунтов. Уэйн Руни побывал в Белом доме. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ювентус" заинтересован в нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде. (Gazzetta dello Sport)

Список трансферных целей "Юнайтед" на январь пополнил бразильский защитник "Бордо" Пабло. (Fox Sports)

19-летний вингер "Мидлсбро" Маркус Таверньер попал на радар к "Юнайтед". (Daily Mail)

"Ливерпуль" отклонил предложение "Галатасарая" об аренде нападающего Дивока Ориги и готов лишь продать бельгийца. (ESPN)

"Барселона" сообщила "Арсеналу" и "Ливерпулю", что продаст вингера Усмана Дембеле только за отступные по контракту — 360 миллионов фунтов. (Mundo Deportivo)

Защитник "Реал Вальядолид" Фернандо Калеро, чей контракт предусматривает отступные в 10 млн. фунтов, заинтересовал "Арсенал". "Канониры" ищут усиление обороны после тяжелой травмы Роба Холдинга. (Cadena Ser)

"Барселона" надеется подписать капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани свободным агентом в конце сезона. (The Sun)

"Челси" хочет купить правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая. (Calciomercato)

"Тоттенхэм" проявляет интерес к плеймейкеру "Реала" Марко Асенсио. (Marca)

С наступлением января "Ньюкасл" возобновит свой интерес к полузащитнику "Бенфики" Андреасу Самарису. (Daily Mirror)

"Лестер" не планирует совершать приобретений в январе. (Leicester Mercury)

В то же время "Лестер" готов избавиться от ряда игроков, в том числе становившихся чемпионами Премьер-Лиги. (Daily Mirror)

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас". (The Sun)

Другое

Рефери Мартин Аткинсон получил назначение на матч между "Ливерпулем" и "Юнайтед" в воскресенье. (Daily Mirror)

Следующие три сезона "Фулхэм" будет играть на стадионе с тремя трибунами. Четвертая будет снесена и заново отстроена за 100 млн. фунтов в рамках редевелопмента "Крэйвен Коттадж". (Daily Mail)

Представ перед судом накануне, экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн отверг предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах к женщине во время путешествия на поезде. (Daily Mirror)

"Разве расистом быть незаконно?" — писал в фейсбуке три года назад болельщик "Челси", в минувший уикенд оскорбивший вингера "Сити" Рахима Стерлинга. (Daily Mirror)

Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил Белый дом, где встретился с 12-летним сыном президента США Дональда Трампа Бэрроном. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 12.12.2018 13:03 # vyrentz
    "Тоттенхэм" проявляет интерес к плеймейкеру "Реала" Марко Асенсио. (Marca)

    В ЛФК топаря

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  2. lampard78 12.12.2018 12:45 # lampard78
    360 млн фунтов за Дембеле - шутка дня.

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  3. selfish 12.12.2018 12:22 # selfish
    АФГАНИСТАН

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  4. chebrec 12.12.2018 12:01 # chebrec
    Каждый день про хюсая пишут

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