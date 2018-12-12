Светская хроника за среду

Маркус Рэшфорд заинтересовал "Ювентус". "Барселона" хочет за Усмана Дембеле 360 миллионов фунтов. Уэйн Руни побывал в Белом доме. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ювентус" заинтересован в нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде. (Gazzetta dello Sport)



Список трансферных целей "Юнайтед" на январь пополнил бразильский защитник "Бордо" Пабло. (Fox Sports)



19-летний вингер "Мидлсбро" Маркус Таверньер попал на радар к "Юнайтед". (Daily Mail)



"Ливерпуль" отклонил предложение "Галатасарая" об аренде нападающего Дивока Ориги и готов лишь продать бельгийца. (ESPN)



"Барселона" сообщила "Арсеналу" и "Ливерпулю", что продаст вингера Усмана Дембеле только за отступные по контракту — 360 миллионов фунтов. (Mundo Deportivo)



Защитник "Реал Вальядолид" Фернандо Калеро, чей контракт предусматривает отступные в 10 млн. фунтов, заинтересовал "Арсенал". "Канониры" ищут усиление обороны после тяжелой травмы Роба Холдинга. (Cadena Ser)



"Барселона" надеется подписать капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани свободным агентом в конце сезона. (The Sun)



"Челси" хочет купить правого защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к плеймейкеру "Реала" Марко Асенсио. (Marca)



С наступлением января "Ньюкасл" возобновит свой интерес к полузащитнику "Бенфики" Андреасу Самарису. (Daily Mirror)



"Лестер" не планирует совершать приобретений в январе. (Leicester Mercury)



В то же время "Лестер" готов избавиться от ряда игроков, в том числе становившихся чемпионами Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас". (The Sun)



Другое



Рефери Мартин Аткинсон получил назначение на матч между "Ливерпулем" и "Юнайтед" в воскресенье. (Daily Mirror)



Следующие три сезона "Фулхэм" будет играть на стадионе с тремя трибунами. Четвертая будет снесена и заново отстроена за 100 млн. фунтов в рамках редевелопмента "Крэйвен Коттадж". (Daily Mail)



Представ перед судом накануне, экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн отверг предъявленные ему обвинения в сексуальных домогательствах к женщине во время путешествия на поезде. (Daily Mirror)



"Разве расистом быть незаконно?" — писал в фейсбуке три года назад болельщик "Челси", в минувший уикенд оскорбивший вингера "Сити" Рахима Стерлинга. (Daily Mirror)



Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил Белый дом, где встретился с 12-летним сыном президента США Дональда Трампа Бэрроном. (BBC)