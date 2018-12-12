Мата открыт к новому контракту с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата намекнул, что готов продлить свое пребывание в клубе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мата отметился семью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, забив два гола и дважды ассистировав партнерам.



И хотя Хуан не является твердым игроком основы, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо считает своего бывшего подопечного по "Челси" важным членом раздевалки.



Пока боссы клуба не поддержали Моуриньо и не спешат продлевать истекающий в конце сезона контракт Маты, однако сам Хуан готов задержаться на "Олд Траффорд".



"Есть ли у меня новости насчет нового контракта? Я лишь могу сказать, что я счастлив в Манчестере и в Англии".



"Я уже несколько лет нахожусь в Англии, и я очень счастлив быть частью этого невероятного клуба, поэтому давайте посмотрим, что произойдет, но в данный момент я очень счастлив здесь", — цитирует Мату Sky Sports.