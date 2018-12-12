Денис Суарес может заменить Фабрегаса в "Челси"

"Челси" приступил к поискам замены для полузащитника Сеска Фабрегаса, обратив внимание на его соотечественника Дениса Суареса из "Барселоны".

Действующий контракт Фабрегаса с "синими" истекает следующим летом, однако дефицит игрового времени может подтолкнуть Сеска к уходу со "Стэмфорд Бридж" уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.



По крайней мере, в следующем месяце 31-летний испанец сможет приступить к переговорам с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Челси".



Учитывая это, "синие" вынуждены задумываться о замене для Фабрегаса, хотя тот и принял участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги в этом сезоне, включая единственное появление в стартовом составе против "Вулверхэмптона".



Как стало известно Daily Mirror, в качестве одного из кандидатов на замену экс-капитану "Арсенала" "Челси" рассматривает 24-летнего Суареса, который в этом сезоне Ла Лиг отметился только одним выходом на замену.



Денис не чувствует себя счастливым на "Ноу Камп" и отчаянно жаждет уйти из "Барселоны" в поисках регулярной игровой практики с возобновлением трансферного окна в январе.



Добавим, что трансфер Суареса оценивается в 15 миллионов фунтов, тогда как Фабрегаса "синие" готовы отпустить за 11 млн.