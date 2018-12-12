"Ливерпуль" отправил Матипа в госпиталь с травмой плеча

Жоэль Матип После победы 1:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип был отправлен в один из местных госпиталей с травмой плеча.

Как сообщает Sky Sports, Матип получил свое повреждение на заключительных секунда матчах, победа в котором вывела команду Юргена Клоппа в 1/8 финала.

Также на "Энфилде" возникли проблемы у защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Джеймс Милнера, которые оба были заменены на исходе второго тайма. Первый ушиб стопу, а у второго возникли судороги.

Тренерский штаб "красных" уверен, что повреждения всех троих не носят серьезного характера, однако опасения понятны, ведь уже в воскресенье "Ливерпулю" играть против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2018 08:00

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  1. gucuneinan 12.12.2018 08:36 # gucuneinan
    Надо Кулибали брать)

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  2. brown-ale 12.12.2018 08:08 # brown-ale
    Ловрен, настало твое время.

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  3. electric 12.12.2018 08:07 # electric
    Побыстрее вставать на ноги. В воскресенье ещё монков громить. Эти травмы ни к чему

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  4. tigerpool 12.12.2018 08:06 # tigerpool
    Ска сначала Гомез, тепер Матип. Придется опять валидолить от игры Ловрена

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