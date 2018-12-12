"Ливерпуль" отправил Матипа в госпиталь с травмой плеча
После победы 1:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип был отправлен в один из местных госпиталей с травмой плеча.
Как сообщает Sky Sports, Матип получил свое повреждение на заключительных секунда матчах, победа в котором вывела команду Юргена Клоппа в 1/8 финала.
Также на "Энфилде" возникли проблемы у защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Джеймс Милнера, которые оба были заменены на исходе второго тайма. Первый ушиб стопу, а у второго возникли судороги.
Тренерский штаб "красных" уверен, что повреждения всех троих не носят серьезного характера, однако опасения понятны, ведь уже в воскресенье "Ливерпулю" играть против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.
12.12.2018 08:00
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Надо Кулибали брать)
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Ловрен, настало твое время.
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Побыстрее вставать на ноги. В воскресенье ещё монков громить. Эти травмы ни к чему
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Ска сначала Гомез, тепер Матип. Придется опять валидолить от игры Ловрена
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