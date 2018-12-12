"Ливерпуль" отправил Матипа в госпиталь с травмой плеча

После победы 1:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип был отправлен в один из местных госпиталей с травмой плеча.

Как сообщает Sky Sports, Матип получил свое повреждение на заключительных секунда матчах, победа в котором вывела команду Юргена Клоппа в 1/8 финала.



Также на "Энфилде" возникли проблемы у защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Джеймс Милнера, которые оба были заменены на исходе второго тайма. Первый ушиб стопу, а у второго возникли судороги.



Тренерский штаб "красных" уверен, что повреждения всех троих не носят серьезного характера, однако опасения понятны, ведь уже в воскресенье "Ливерпулю" играть против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.