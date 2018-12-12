Моуриньо объяснил, что ожидает от Погба

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, что ожидает увидеть от своего полузащитника Поля Погба в матче Лиги Чемпионов против "Валенсии".

В двух последних матчах Моуриньо оставлял своего самого дорогостоящего игрока на скамейке запасных. Это стало реакцией на невыразительную игру Поля против "Саутгемптона" в начале декабря, когда, по слухам, Жозе жестко отчитал подопечного и даже сравнил того с "вирусом".



Однако Моуриньо заранее пообещал, что Погба сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии", и это будет возможность для Поля вернуть доверие свое тренера.



"Я ожидаю от него, что он сыграет хорошо, проведет хороший матч и окажет хорошее влияние на команду. На команду, где будут игроки, которые обладают свежими ногами и которые не играют часто".



"Поэтому, надеюсь, Поль и пара других игроков, которые обычно регулярно в составе, сыграют на хорошем уровне и помогут этой команде", — цитирует Моуриньо Sky Sports.